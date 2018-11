Yo Recomiendo: Rosita Parsons

Un cocinero: Coco Pacheco

Recomiendo cualquier libro que hable sobre la buena mesa, pero por sobre todo, me atraen mucho los de cocina chilena, ya sean recetas o sobre la historia de nuestros sabores. Me encantan todos los de Coco Pacheco. Tengo una colección de sus libros. Lo choro es que no los dejo guardados juntando polvo, realmente los uso para mis comidas porque siempre me encuentro con aportes entretenidos. Al Coco lo conozco desde hace años, y además nos ha apoyado mucho en la Fundación Echinuco. Ya son ocho años de trabajo juntos. Es un hombre encantador y un MAESTRO, sí, con mayúscula, cuando se trata de cocina chilena.

Un músico: David Bowie

Tuve la oportunidad increíble de estar en una fiesta en Nueva York en el que hizo un show. Cuando cuento que estuve varias horas sin poder hablar de la emoción, no me creen. El sonido, su voz, las letras, su estilo son algo que realmente me inspira. La versatilidad en el arte es lo que verdaderamente me genera un interés auténtico en una persona, y Bowie creó tantos personajes y líneas musicales que es para quedar abrumado, pero positivamente. Para mí es el rey de reyes si hablamos de capacidad de reinvención y calidad musical. Impecable.

Una película: Life Itself

No tengo una, sino que varias, y tienen un factor común: las ha hecho mi hija, Lorenza Izzo. Life Itself, por ejemplo, habla del proceso del duelo, con todos sus bajos, los más profundos, y hasta esos momentos en que el dolor se te olvida un rato. Si me pongo a pensar en comida, me encanta Julie & Julia, donde Meryl Streep hace una interpretación buenísima de cómo Julia Child conquistó la cocina francesa. No puedo dejar nombrar Chocolat. Es la historia de cómo la protagonista se instala en un pueblo y va cambiando las tradiciones arraigadas en esa comunidad, realmente me conmovió.

Una serie: Peaky Blinders

Es una serie británica que mezcla la historia de Inglaterra en una trama romántica que te atrapa. Todo es bueno en esta serie: la fotografía, los guiones, la ambientación en la ciudad de Birmingham a finales del siglo XIX. He visto las tres temporadas y espero con ansias la cuarta, que debería llegar durante el próximo año.