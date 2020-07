Los recomendados de Agustín Feuerhake

Youtube:

This Week Tonight – Todas las semanas John Oliver hace un capítulo que siempre va muy profundo en un tema, pero lo relata de manera divertida y asociado a la actualidad. Hay un capítulo particularmente bueno sobre pensiones que revela muchas verdades ocultas del mundo de las inversiones.

Libro:

«El adversario», de Emmanuel Carrère. Lo leí hace más de un año y hasta ahora no me he topado con nada que me haya gustado más. Te atrapa en la historia real de Jean Claude Romand, un hombre que acorralado por la falta de ingresos y las mentiras que le cuenta a su familia termina cometiendo un crimen espantoso. En los tiempos que corren me parece que en esta historia se puede encontrar un buen consejo para que ahorres en un APV, aunque sea por miedo a convertirte en Romand.

App:

«7 minute workout» es una app para hacer ejercicios que, basado en un artículo del Colegio de Médicos del Deporte de Estados Unidos, propone que con 7 minutos al día puedes lograr maravillas. Es una buena aplicación que exhibe herramientas para llegar bien y con buena salud a la vejez y muy necesaria para sobrevivir la cuarentena.

Película:

«Knives out,» está en Amazon Prime. Es una película muy entretenida, como para verla un domingo. Es casi una caricatura de las novelas de Agatha Christie, de esas donde tratas de adivinar quién es el asesino junto con el detective. Aquí recojo un mensaje práctico para estos días: está bien que nos enfoquemos y preocupemos en ahorrar. Pero también hay que tener ojo en cómo lo administras y cómo educas a tus cercanos: en este filme toda la familia terminó peleándose la herencia del patriarca. Está muy bien hecha, con excelente fotografía y el guión no te suelta.

Audiolibro:

Steve Jobs de Walter Isaacson: He escuchado varios audiolibros y ninguno ha sido tan entretenido y agradable de oír en inglés como esta biografía. Dura 25 horas y se pasan volando.