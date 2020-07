Yo recomiendo: Francisca Florenzano

“Parásitos”, de Bong Joon-ho (en Apple tv)

La premiada película surcoreana es un imperdible que no solo cautiva por sus actuaciones y puesta en escena. La temática es absurda a ratos, pero Parásitos contiene una profunda crítica social entre sus líneas. Lo que viven los Kim, la familia protagonista, lo sufren a diario en todo el mundo millones de familias que tienen que sobrevivir día a día como pueden, sin la posibilidad de pensar en un futuro que no sea el hoy. Además, su final inesperado y de gran frialdad nos deja aún más sumergidos en la historia que combina terror, drama y comedia negra, todo en uno, y de manera magistral, gracias a la maestría de Bong Joon Ho en el uso de luces, sombras y planos de cámara. Fue ganadora de la Palma de Oro en Cannes y la gran ganadora de los Oscar en 2020, convirtiéndose en la primera cinta de habla no inglesa en recibir el premio de Mejor Película. Es una producción única, original y de calidad.

“Mi historia”, de Michelle Obama

Este libro sigue siendo de mis preferidos desde que se publicó. Por algo también se convirtió en el libro más vendido de 2018 en Estados Unidos. A través de sus propias palabras, Michelle Obama nos permite conocer su historia, desde su infancia hasta su rol como primera dama, cuando se convirtió en la primera mujer afroamericana en ocupar este cargo, compartiendo las experiencias que formaron su personalidad y carácter. Esta gran mujer ha sido defensora de las mujeres y niñas de Estados Unidos y del mundo entero, y ha hecho un enorme trabajo para ayudarlas a avanzar en sus proyectos personales, reivindicando su rol en la sociedad actual. A lo largo del libro deja de manifiesto que todo por lo que trabaja hoy en día, son situaciones que deben de cambiar, y que a ella le tocó vivir en carne desde muy pequeña cuando se vio enfrentada a un mundo relativamente hostil por ser mujer, afroamericana y de clase media trabajadora de Chicago.

A la vez, recomiendo el documental “Becoming: Mi historia”, disponible en Netflix, porque complementa de muy buena manera el libro y muestra el tras bambalinas de la gira promocional de su libro por Estados Unidos. Ahí podemos ver cómo Michelle Obama se da el tiempo para escuchar, conocer y conversar con cada persona que se cruza por su camino, de manera muy empática, reuniéndose periódicamente con grupos de estudiantes y mujeres para conocer sus experiencias e historias, y darles un discurso motivacional desde su propia experiencia. Es muy impresionante ver cómo en esta gira Michelle Obama llenó teatros y estadios con mujeres de todas las edades que fueron conmovidas y cautivadas por su historia y por su mensaje.

The Soul Trembles, exposición, en formato 3D, a gran escala de la artista Shiota Chiharu

La muestra contiene obras desde los primeros años de su carrera en la década de 1990 hasta el presente, lo que ilustra la creciente reputación internacional de esta connotada artista contemporánea japonesa. En Soul Trembles Chiharu trabaja con varios géneros, que van desde instalaciones inmersivas a gran escala que incorporan hilos y objetos comunes, hasta obras escultóricas, fotografías, dibujos, videos y actuaciones. En sus obras se visualizan preguntas del alma, ansiedad y miedo inconmensurables, y su existencia inexplicable; la artista expresa un estado interno de confrontación de la incertidumbre y busca el significado de «existencia». Utilizando objetos comunes como hilos, vestidos, sillas, camas, zapatos y bolsos, el artista crea vastos espacios donde se exploran los recuerdos y las relaciones incrustados en los objetos. Para el artista, el tema de la «muerte» ha sido una preocupación de larga data, junto con la existencia y el reino del inconsciente. La exposición «The Soul Trembles», que se expuso en el Museo de Arte Busan, se puede explorar aquí en su formato 3D.

Conversatorios en vivo de Fundación CorpArtes con artistas contemporáneos: Ai Weiwei, Laurie Anderson y otros muchos más por venir.

Un gran recomendado para este tiempo es aprovechar la gran oportunidad que nos brinda la tecnología para conocer el trabajo de distintos artistas contemporáneos de renombre internacional y escucharlos en vivo. En Fundación CorpArtes nos interesa generar estos espacios de encuentro y de reflexión, y así lo hemos hecho con las conversaciones en vivo que presentamos con los artistas Ai Weiwei, Iván Navarro y Laurie Anderson a través de nuestro Instagram (@fundacion_corpartes). Este último “live” de Laurie Anderson, realizado este miércoles 8 de julio, inició nuestro ciclo de conversaciones en vivo con los artistas que serán parte de la próxima exposición de Fundación CorpArtes: La otra realidad, muestra que reúne obras de destacados artistas contemporáneos, como Olafur Eliasson, Mary Sibande y Leandro Lima, quienes utilizan la realidad virtual como medio de expresión. Anderson conversó con el curador de la exposición, Marcello Dantas, sobre su realidad actual y su obra, entre otros temas. Dejo la invitación abierta para que las personas vean estas conversaciones en nuestro Instagram y próximamente en nuestro canal de Youtube, donde subiremos los mismos videos con sus traducciones, y para que estén atentos a todos los demás encuentros que haremos en vivo junto a grandes artistas contemporáneos.

Aprender música junto a Gustavo Dudamel y músicos de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles.

Un músico con quien en la Fundación tenemos mucha relación y compartimos el compromiso educativo a través de la música es el destacado director venezolano Gustavo Dudamel, director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil). Durante este tiempo han estado presentando muchas actividades de manera digital, y ahora están presentando la destacada iniciativa “YOLA Nacional en casa”, que consiste en una serie de cursos, contenidos y oportunidades de aprendizaje en línea dirigidas a todas las personas que les interese la música, ya sea niños, jóvenes y adultos. Es una gran oportunidad para acercarnos al mundo musical de la mano de grandes músicos. Estarán disponibles desde el 10 de julio hasta el 31 de julio a través de Zoom y YouTube en vivo.