Los recomendados de Juan Guillermo Agüero

«Los acontecimientos ocurridos en el último tiempo en Chile y el mundo son difíciles de comprender y han originado intensos debates en la sociedad. La crisis social de octubre y el posterior confinamiento por la pandemia, han provocado una profunda reflexión en todo sentido», asegura el CEO de BTG Pactual Chile, Juan Guillermo Agüero, quien nos recomienda dos lecturas indispensables para la cuarentena.

Durante estos meses, el banco de inversiones ha lanzado dos iniciativas: los BTG Talks, con invitados como Isabel Behncke, Carlos Peña, Sebastián Bernales, Arturo Valenzuela, Daniel Mansuy, Pablo Ortúzar y Jorge Lanata; además de la Revista Cruciales, que se publica mensualmente. Es en aquella edición donde la entidad selecciona lecturas relacionadas a la situación por la que atraviesa el mundo.

Dinero, democracia y la vida de John Maynard Keynes

En estricto rigor, viene a ser dos libros en uno. El primero de ellos consiste en la mejor biografía del economista inglés hasta ahora escrita. Y el segundo aborda su perdurable legado político, filosófico y económico, el cual se extiende desde su muerte, ocurrida en 1946, hasta nuestros días. El periodista e investigador Zachary D. Carter, autor de esta obra descomunal y cautivante, publicada hace sólo un par de semanas, asegura que, a lo largo de su existencia, Keynes intentó fusionar las dos pulsiones que más lo entusiasmaban. Por una parte, fue miembro y mecenas del famoso grupo artístico y bohemio de Bloomsbury, en el que participaban lumbreras como Virginia Woolf y Lytton Strachey. Y, por la otra, fue el servidor público que se hizo cargo de las finanzas de los aliados durante las dos grandes guerras del siglo pasado y el inventor de un nuevo paradigma social. Keynes fue también un idealista, un profeta, un escritor prolífico, un negociador soberbio, un diplomático a contrapelo, un experto en crisis, un denostador de los estadounidenses y un provocador de fuste.

Out of My Skull, la psicología del aburrimiento

Publicado hace menos de un mes por la editorial de la Universidad de Harvard, este libro ofrece un análisis iluminador en torno a un sentimiento que, de más está decirlo, se ha apoderado brutalmente de la humanidad durante lo que va corrido del año. Escrito por un par de especialistas sagaces, John D. Eastwood y James Danckert, Out of My Skull. The Psychology of Boredom (‘Fuera de mi cráneo. La psicología del aburrimiento’) repara en las teorías científicas que abordan

aquello que Séneca definió como una experiencia nauseabunda y, al mismo tiempo, ofrece casos de la vida diaria que ayudan a contextualizar la experiencia de sentirnos aburridos hasta la médula. Según los autores, el aburrimiento es una mezcla de letargo e inquietud, pero, además, presenta un componente paradójico: “Queremos hacer algo, tenemos las ganas de involucrarnos, pero en el horizonte no vemos nada que parezca una opción viable que satisfacer”. Aun así, Eastwood y Danckert son claros en señalar que un mundo sin aburrimiento no sería, en ningún caso, algo que debiéramos anhelar, simplemente porque implicaría una existencia despojada de deseos.