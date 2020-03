Yo Recomiendo: Héctor Soto

M, EL HIJO DEL SIGLO.

Este libro todavía no llega a nuestro país y hay que estar atentos. Se trata de una enorme novela biográfica de Benito Mussolini, escrita, con gran apego a las fuentes y a los hechos históricos, por Antonio Scurati, académico de literatura contemporánea y estudioso del lenguaje de la violencia durante la guerra. Su publicación fue un acontecimiento en Italia, se transformó en un éxito de proporciones descomunales en toda Europa y es un trabajo muy notable, porque se interna no solo en las causas del fascismo sino también en las lógicas que lo acompañaron durante décadas hasta su caída. El movimiento llevaba en sí un germen autodestructivo que Mussolini -personaje astuto, carismático, de muchos recovecos y subterráneos- no pudo controlar a tiempo. (Alfaguara, Madrid, 2020, 819 págs)