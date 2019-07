Volvo electrificado: presenta su gama híbrida en Chile

Como marca de vanguardia en Europa, la casa sueca Volvo hace un tiempo apunta sus dardos hacia la electrificación, ya que los países nórdicos son los que encabezan la tendencia en términos de mercado mundiales. Esta realidad ya permeó al mercado nacional con la presentación de los nuevos Volvo XC60 y Volvo S90 T8 Plug – In Hybrid en Chile. El lanzamiento se realizó con la presencia del destacado arquitecto chileno, Alejandro Aravena, ganador del premio Pritzker el año 2016, quien brindó su interesante visión de cómo se configurará el paisaje urbano dentro de los próximos años en los nuevos escenarios electrificados.

“En Volvo Cars nos importa el mundo en el que vivimos. Nuestra preocupación no sólo se limita a los autos, sino que también queremos contribuir en temas como la seguridad, el cuidado de las personas y cómo se van desarrollando las ciudades. Estamos re-pensando cada una de nuestras acciones, lo que nos lleva a evolucionar constantemente y entregar lo mejor para lograr un mundo mejor. La electrificación es parte de este proceso y hoy quisimos hablar del futuro, aprovechando el estreno de los nuevos Volvo XC60 y S90 con su motorización T8 Plug – In Hybrid”, señaló Marcelo Haristoy, Gerente General de Volvo Cars Chile.

El estreno de los nuevos XC60 y S90, en sus variantes híbridas, son parte del ambicioso plan de la marca que ha declarado que busca poner un millón de autos electrificados en las carreteras para el año 2025, además de contar con una variante electrificada para cada uno de sus modelos.

En relación a la electrificación, Aravena señaló: “Cuando tienes la opción de adquirir un auto híbrido o eléctrico, estas contribuyendo al bien común porque no contaminas el aire y tampoco contaminas acústicamente. Me parece que ejercer el lujo de poder desplazarse en auto y a la vez contribuir al beneficio de todos es por lo que uno tiene que velar cuando has decidido vivir en la ciudad. Es una acción individual y un problema cultural donde es uno es consciente de cuánto puede, desde la acción individual, aportar al bien común”.

Al igual que el Volvo XC90 híbrido, los recién estrenados cuentan con la propulsión T8 Twin Engine Plug – In Hybrid, que combina la acción de un motor tradicional a combustión que desarrolla 320 caballos de fuerza, junto a un motor eléctrico que agrega potencia 87 HP. En régimen combinado, esta plataforma disponible para tanto para el SUV XC60 como para el sedán S90, despliega una potencia total de 407 HP y un torque máximo de 640 Nm.

Cuentan con un rango de baterías eléctricas de hasta 54 kilómetros suficiente para contribuir en rutas urbanas a la descontaminación ambiental y acústica de la ciudad. Las baterías de ambos modelos pueden ser cargadas en un periodo que va entre las tres y las seis horas.

La cadena de tracción dispone de cuatro modos de conducción estándar, disponibles tanto en el XC60 como en el S90. El modo Pure es solo eléctrico y sin emisiones. En Hybrid ambos motores funcionan en conjunto; mientras que el modo Power, incluyendo el uso del AWD (tracción total), utiliza la máxima potencia de ambos propulsores para mayor performance.. Finalmente, el modo Individual permite combinar los elementos favoritos de los demás modos para adaptarse a las necesidades del usuario.

Avanzada tecnología como Lane Keep Aid, Run off Road Mitigation que evita que el auto abandone la carretera de forma accidental, el Oncoming Lane Mitigation que detecta los autos en contra y te reintegra a tu carril. También, establece la distancia adecuada respecto al auto que antecede gracias al Control Crucero Adaptativo y, con el funcionamiento del sistema Pilot Assist, que en la suma, hace que estos modelos se encuentren muy cerca del manejo autónomo.

Los clientes de la marca podrán adquirir el nuevo Volvo XC60 T8 Twin Engine Plug – In Hybrid a un valor de $56.990.000. Por su parte, el nuevo Volvo S90 híbrido tendrá un precio de $54.990.000.