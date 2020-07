Usados premium: lujo de ocasión

El portal Yapo.cl contiene hoy más de 230 mil avisos activos de autos usados. En ese universo, existen en su oferta marcas icónicas como Aston Martin, Mclaren, Porsche y Ferrari, que se encuentran disponibles a diferentes precios, dependiendo del modelo y el año donde fue introducido al mercado.

“Uno de los factores que hacen interesante este mercado, es que su devaluación es menor que la de un modelo 0 kilómetro. Se tiende a castigar más el hecho que pase a segunda mano que una tercera. Esto se debe principalmente porque con el tiempo, y en buen estado, pasan a ser una reliquia. Asimismo, hay que tomar en cuenta que la cantidad de repuestos que existen disponibles en el mercado son limitados, por lo que su devaluación tiende a ser mucho menor”, afirmó Claudia Castro, gerente de Clasificados de Yapo.cl.

Incluso en el actual contexto nacional, este mercado continúa funcionando. En los últimos 3 meses más de 130 vehículos de este tipo se han puesto a la venta, donde, en su mayoría, destacan los modelos asociados a la marca Porsche. Respecto a las unidades de la marca alemana, es posible encontrar alternativas variadas, como un 911 Carrera del 2018 ($81.900.000), hasta un 356 sc de 1964 ($119.000.000).

En el caso Aston Martin, suele haber una menor disponibilidad de modelos en el mercado nacional. No obstante, es posible cotizar un v8 vantage hb 4.0 at bi-turbo de 2019, ($143.000.000), un Rapide fabricado el año 2015 ($77.500.000), o incluso un vantage s del 2014. Mclaren tiene una oferta similar, donde se están disponibles modelos 540 c, de 2017, a aproximadamente $103.000.000. Y por último, Ferrari, una de las marcas más rememoradas tampoco se queda atrás. Es posible adquirir un clásico de los noventas como un 355 Spider del año 97 ($ 59.990.000) o una versión más actual, como 488 Spider 2020 ($228.000.000).

Respecto a los autos de alta gama a precios más accesibles, éstos son los que mayor cantidad de búsquedas generan en Yapo.cl. Ya sea por la calidad de los vehículos, como la confiabilidad que generan, son percibidos por los consumidores como una opción muy atrayente. De hecho, según la Radiografía del Consumidor Automotriz del sitio, correspondiente al segundo trimestre, los modelos más requeridos en el portal son BMW y Mercedes, mientras que en el onceavo lugar se encuentra Audi. Además, el segmento correspondiente a las unidades cuyo valor se encuentra entre los 20 y 50 millones, fue el único que reportó un aumento en su oferta durante el segundo trimestre, equivalente a 1,3%.