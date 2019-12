Volkswagen Amarok: ahora Dark Label

Cuando se lanzó a los mercados mundiales, la Volkswagen Amarok rompió paradigmas. No solo se trataba de la primera camioneta mid-size de la marca alemana, sino que también proponía algo inédito, un buen diseño, gran performance y una experiencia premium. Si bien su penetración en flotas en nuestro país no fue la ideal, si se hizo un gran espacio entre los usuarios particulares, que valoraron su diseño, presencia, capacidades off road y equipamiento muy cercano a la experiencia premium.