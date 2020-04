Tres recetas de pan

View this post on Instagram

DOBLADITAS Mezclar 1 cda de levadura seca con 1 cdita de azúcar, 1 cdita de harina y agregar agua tibia hasta tener una mezcla cremosa. Dejar reposar en un lugar tibio. En un bol o sobre la mesa poner 3 tazas de harina sin polvos y hacer un agujero en el centro. Aparte derretir 200gr manteca con 2 cdtas de sal . En el centro de la harina agregar la mezcla de levadura, empezar a mezclar, por el borde añadir la manteca derretida. Empezar a amasar incorporando agua tibia ( 1 1/2 tazas aprox) hasta tener una masa muy suave. Empezar a darle forma haciendo círculos del tamaño de 1 mandarina, estirar con uslero, doblar por la mitad y luego en cuartos. Dejar en una lata con papel mantequilla. Dejar reposar mientras se calienta en horno a 180 C. Pinchar las dobladitas con tenedor y hornear 25 a 30 min hasta que estén levemente doradas.