Ruta Gourmet: regalos sabrosos

Queso de oveja semicurado, Trujillo

Cuando pensamos en quesos importados se nos suelen venir a la cabeza dos países: Francia e Italia. Sin embargo, los españoles también tienen sus cositas, sobre todo en lo que a quesos de oveja se refiere. El queso de oveja semicurado que importa Trujillo desde España es un gran ejemplo. Con una maduración corta, como su nombre lo dice (de dos a tres meses), es ideal para quienes gustan del sabor del queso de oveja, pero se complican con la potencia de sus exponentes más maduros. Con pan o solo, pero siempre con buen vino.

$58.990 (pieza de 3 kilos) en www.trujillo.cl

Late Harvest Torontel, Erasmo

No tiene nada que ver con esos late harvest económicos que desde los 90 encontramos en supermercados y que muchos insisten en tomar con el aperitivo. No. Hablamos probablemente del mejor vino de cosecha tardía producido en Chile y que resulta ser el final perfecto de una buena comida. Con marcadas notas frutales, pero extremadamente fresco, logra no cansar ni a los más amargos paladares. Este late harvest te invita a tomarse varias copas o derechamente a terminarse la botella.

$19.900 en www.movilatienda.cl

Sal Maldon

Es una de las sales más famosas del mundo. Producida por la Maldon Salt Crystal Company de Inglaterra desde 1882, sus finas escamas contienen una alta salinidad que permite su uso en cantidades mínimas. Altamente recomendada para salar carnes a las brasas o huevos fritos justo al momento de ser servidos. De esta forma, las escamas se disolverán con la temperatura del plato y el sabor penetrará de gran forma.

$4.500 en Coquinaria.

Todo a la parrilla

No se come ni se bebe, pero está lleno de sabor. Se trata del libro Todo a la parrilla, escrito por Isidora Díaz y Carolina Carriel, que tras salir al mercado en el 2016 y prácticamente agotarse, vuelve ahora con una segunda y remozada edición. Ojo, este no es un texto especializado solamente en asados de carne, porque en sus páginas también pueden encontrar recetas de pescados, verduras, frutas y hasta quesos tratados con maestría sobre las brasas.

$19.990 en librerías.

Bitter 85 Abinao, Cakao

Sabemos que mientras más cacao tiene un chocolate, tendrá menos grasa y menos azúcar añadida. No es exagerado inferir que será mejor para nuestra salud. Eso se logra con esta barra Bitter 85 Abinao. Pero hay más, porque gracias a su elaboración con una mezcla de granos de cacao africanos, se obtiene un chocolate de buen amargor y sabor que se queda en la boca por largo rato. Un bocado de placer.

$9.300 en www.cakao.cl

Iwai Tradition Whisky

A los japoneses les gusta mucho el whisky. Pero además, vienen mostrando cosas interesantes a la hora de hablar de destilados propios. Un buen ejemplo de esto es el Iwai Tradition, un blend de maltas destiladas en la destilería Mars Shinshu, ubicada en las alturas de la cordillera de Nagano en Japón, más algunas maltas que importan desde Escocia. Una experiencia única y gratificante para disfrutar con calma.

$55.900 en Supermercado Diez.

Vinagre Cacique Maravilla

Entre los vinagres nacionales hay muchos exponentes que funcionan muy bien para labores de limpieza (y no es chiste) y en cuanto a la oferta importada, abundan balsámicos que al final son puro caramelo. Para evitar estos fiascos, mejor irse a la segura con el vinagre Cacique Maravilla, elaborado a base de vino país. Se trata de un vinagre potente, por lo que con tan solo un menguado chorro las ensaladas toman otro cariz. En verano, sobre unos tomates maduros, resulta una verdadera delicia.

$2.500 en La Vinoteca.

Aceite de Oliva Alonso, Obsession

El nivel de nuestros aceites de oliva es bastante bueno, por lo que el botellón que solemos comprar en el supermercado anda bien. Sin embargo, hay espacio para botellas que pueden hacer la diferencia al cocinar un plato especial o aliñar una delicada ensalada. Una de ellas es Obsession, una mezcla de las variedades de origen italiano Frantoio, Leccino y Coratina, que da como resultado un aceite equilibrado y potente entre toques amargos y picantes. De verdad, otra cosa.

$7.290 en www.alonsoliveoil.com

Morcón, Las Bellotas

Si usted no conoce el Morcón, se ha perdido de mucho. Este es un embutido típico de regiones españolas como Andalucía o Extremadura, y que tiene como principal característica la carne de cerdo (en este caso ibérico), que se embute en una tripa correspondiente al intestino grueso del animal, lo que hace que sea de dimensiones mucho más grandes que el tradicional chorizo. Además, en el Morcón se utiliza carne magra, por lo que su textura y sabor son extremadamente suaves al paladar. Como diría un español: un regalazo.

$5.500 en La Vinoteca.

Espumante Moscato Unique, Viñamar

Aunque el consumo de espumante ha subido considerablemente durante los últimos años, el mes de diciembre sigue siendo el más significativo. Las altas temperaturas y ocasiones de celebración hacen que una copa de espumante siempre venga bien. Y para salirnos un poco de los tradicionales Brut, nada mejor que probar este espumante elaborado con uvas moscatel del valle del Elqui, muy frutal y con un suave dulzor que no alcanza a molestar.

$6.390 en supermercados.