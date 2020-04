Tiktok: el salto a la fama de la red social china

Lo apodan “el Mark Zuckerberg chino”. El informático Zhang Yiming (36), hijo único de una pareja de funcionarios públicos, es el hombre detrás de TikTok, la app de videos cortos de la que todo el mundo habla en este mes de confinamiento.

Tiktok consiste en un feed con videos que tienen una duración de hasta 60 segundos, los que pueden editarse en la misma app. La red social se convirtió en un fenómeno que retrata situaciones de la vida real a través de chistes, coreografías que hay que imitar y hacer lyp sing de canciones que una vez que se vuelven tendencia en la red social, se disparan en su número de reproducciones en otras plataformas como Spotify.

Tras la llegada de la pandemia, las descargas de la red social aumentaron exponencialmente: según The Economist, solo en marzo la app se descargó 115 millones de veces en Android e iOs. A la fecha, TikTok tiene mil millones de usuarios habituales y el hashtag #coronavirus ha sido expuesto 53 millones de veces en diferentes publicaciones de todo el mundo.

Entre los tiktokers más famosos están celebridades como la cantante Alicia Keys, la modelo Emily Ratajkowski y el actor Dwayne Johnson. La cuenta con más followers a nivel mundial es la de la bailarina norteamericana Charlie D’Amelio, quien es seguida por 50 millones de usuarios.

Las marcas no se quedan atrás con sus estrategias de marketing a través de la red social. La NBA, el zoológico de San Diego, Coca Cola y la red televisiva NBC cuentan con un usuario. Incluso el medio estadounidense The Washington Post, a través de su departamento de sátira, tiene una cuenta en la red con más de 440 mil seguidores.

Hoy es la red social con más descargas a nivel mundial según Forbes que no pertenece a Mark Zuckeberg.

Un unicornio llamada ByteDance

Zhang Yiming creció en la ciudad de Longyan. Estudió Informática en la U. de Nankia y se especializó en Ingeniería de Software. Recién titulado trabajó en Microsoft y luego en una startup relacionada al turismo llamada Kuxun.

Pero fue en 2012 cuando creó ByteDance, que nació como un motor de búsqueda llamado Toutiao, la competencia del “Google” chino, Baidu. Toutiao llegó a tener más de 800 millones de usuarios activos al día en 2018, año en que se avaluó en unos US$78 mil millones.

A través de la misma matriz lanzó en 2016 Douyin, una app de videos cortos. En 2018, compró, en casi mil millones de dólares, la popular aplicación estadounidense musical.ly, fundada por los chinos Alex Zhu y Luyu Yang cuatro años antes. La empresa adquirida permitía a los usuarios grabar videos cortos, de hasta 60 segundos, con filtros y efectos preestablecidos, además de un sinfín de canciones, formatos y sonidos. Y entonces, la app global mutó su nombre a TikTok, aunque en China mantiene el nombre de Douying.

Según el sitio del Nasdaq, la startup –que fue creada hace ocho años– fue valorada en $79 mil millones de dólares en la última ronda de financiación y actualmente tiene más de 60 mil empleados de 30 nacionalidades diferentes.

“El rápido crecimiento que ByteDance ha logrado en los últimos ocho años es un testimonio de la dedicación de todos nuestros empleados, un equipo global que esperamos sume 100 mil empleados para fin de año”, señaló el CEO de la empresa, Zhang Yiming en marzo de este año a Reuters.

Según el South China Morning Post, Yiming no sabía utilizar Tiktok a pesar de liderar la app. Cuando logró subir su primer post, cuenta el medio, fijó como obligación para toda la empresa crear sus propios contenidos en la app y obtener cierta cantidad de likes. Si no se lograban, había que hacer abdominales. A pesar de que esa anécdota se hizo pública, no es mucha la información que se conoce de la 13º fortuna más grande de China según Bloomberg.

Yiming fue destacado por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes de 2019, y es descrito como un “carismático de voz suave, lógico pero apasionado, joven pero sabio”.

Washington contra Beijing

A principios de noviembre de 2019, Reuters publicó sobre la preocupación del gobierno estadounidense ante una posible censura de la compañía china en materia política, además de la clásica duda de cuáles datos personales almacena la aplicación.

ByteDance tiene alianzas con el Partido Comunista de China, por lo que para la Casa Blanca siempre ha sido una empresa para tener entre cejas. Incluso, en diciembre de 2019 se le ordenó a todo el personal del ejército norteamericano eliminar la red social de teléfonos utilizados por inteligencia, recomendando también borrarla de móviles personales.