Seguir a Rabih Alameddine

Es un escritor y columnista de origen libanés, pero radicado en Estados Unidos hace décadas. Dos de sus títulos más conocidos son The Hakawati (2008) y An Unnecessary Woman (2014). Es además un gran amante del arte y a esa afición dedica parte de su tiempo en redes sociales. Recomendamos seguirlo en su cuenta de Twitter @rabihalameddine, donde realiza una tremenda labor curatorial recomendando textos y publicando obras de arte o fotografías, organizadas según tema. En el frenesí de información, y muchas veces también de confrontación, toparse con imágenes de Paul Klee, Yayoi Kusama, Egon Schiele o Vivan Maier resulta un lujo. The New Yorker ha calificado la cuenta del escritor “como una flor rara en medio del pantano”. El crítico Jerry Saltz incluso ha dicho que su trabajo de recopilación es una verdadera obra de arte. También es interesante lo que publica en su cuenta de Instagram @beirutguy; ahí combina piezas de arte con fotografías de viajes, una selección de los mejores memes que andan circulando, siempre con un filtro de calidad, e incluso algunas selfies, por estos días usando mascarilla.