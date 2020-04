La historia del polémico brazalete rojo que usó ayer Sebastián Piñera

Anoche, en el anuncio del plan de invierno, la imagen del presidente Sebastián Piñera, acompañado del ministro de Desarrollo Social Sebastián Sichel y el alcalde de Santiago Felipe Alessandri, portando un brazalete rojo en el antebrazo izquierdo, fue comentario obligado en las redes sociales. El lienzo tiene como fin visibilizar a las personas que hacen los recorridos en las noches para ayudar a quienes viven en situación de calle. “Lo que más nos importa fue la finalidad para lo que fue creado, que no fue asociado a Hitler. Por el contrario, para identificar a los tipos que están en calle que se están exponiendo a un contagio por una realidad que es invisible”, se defiende Sebastián Villarreal, subsecretario de Desarrollo Social y autor de la iniciativa.

La idea de distinguir a las personas que hacen recorridos en la calle en cuarentena se gestó en el “comité asesor Covid-19 calle”, que lidera Villarreal y que fue creado hace cuatro semanas. En él participan los alcaldes Felipe Alessandri, de Santiago; Rodrigo Delgado, de Estación Central; Claudio Castro, de Renca y Gonzalo Durán, de Independencia; la Dideco de Puente Alto; Sayo Aoki, deputy manager de Unicef; el infectólogo de la UC, Jaime Lamarca; Benito baranda; Alejandra Pizarro y María de los Ángeles Ibáñez, de la comunidad de organizaciones solidarias; Pablo Egenau del Hogar de Cristo, el empresario Sergio Cardone, representantes del Minsal y del Ejército.

“Hemos visto una serie de medidas vinculadas a la calle. Y apareció con fuerza, cómo avanzar en la sensibilización de las personas en situación de calle que cargan con el estigma de que por estar en la calle están infectados con covid”, relata Villarreal. El desafío para este año era doble por la combinación del invierno y la pandemia.

Debido a las cuarentenas, el grupo, en la segunda reunión comenzó a analizar qué hacer con las personas que hacen ruta para tanto para demostrar que “no están paseando irresponsablemente”, y a la vez para que las personas en calle al verlas estén tranquilas de que no les van a agredir si no que ayudar.

Para eso se basaron en dos modelos: la pulsera de Coalition for the homeless, y los pañuelos azules que se han ocupado en España y Chile para visibilizar a los niños de espectro autista, de modo que no les griten cuando estén en las calles en cuarentena.

Con eso en mente, internamente en la subsecretaría, se diseño un lienzo rojo con la frase “Protege calle Covid” y reflectantes y se mandaron a hacer 240 unidades a un grupo de emprendedores de La Legua. Estas serán entregadas a las fundaciones que ejecutan las rutas financiadas por el gobierno.

Los brazaletes se mostraron por primera vez el viernes santo en la inauguración de un albergue. Y ahí, dice Villarreal, nadie polemizó: “Obviamente es una mala intencionalidad que se quiere vincular a Hitler por un tema político, pero esto es para dar visibilidad y identificar sobre todo cuando hay restricciones de desplazamiento”, señala.