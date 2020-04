Roberto Fantuzzi: “En la protección al trabajador están utilizando la letra chica de la ley”

“Encerrado hace 4 semanas”, es lo primero que responde el Roberto Fantuzzi al preguntarle cómo está. “Me estoy acostumbrando y seguramente me voy a poner hasta flojo”, dice. El empresario y presidente de la Asociación de Exportadores y Manufacturas (Asexma), pese a estar “guardado” se levanta a las 6:30 cada día, de ahí “pongo mi primer Twitter, leo, converso con la gente de la asociación… Está súper difícil todo. Yo creo que los que pasan esta nos van a dejar grandes enseñanzas”, señala.

Fantuzzi se define como “terriblemente optimista”. Sin embargo, ahora dice estar pesimista como nunca. “Creo que lo que está haciendo el gobierno es el camino correcto, pero es totalmente insuficiente para el que lo necesita. Por eso el viernes puse un Twitter que decía ‘los ataúdes de las pyme son de cartón’, como los de Ecuador. Porque el proyecto de darle liquidez a ese sector está bien para empresas medianas y grandes, pero el pequeño empresario que no tiene las espaldas suficientes, que ha dejado de pagar algunas leyes sociales, impuestos, a algunos proveedores, etc, no tiene derecho a acogerse a esta ley. Tienen que ser limpios como palomas. Y eso no ha sido así desde hace un tiempo, porque esto viene de antes del estallido social.

-¿Por qué lo dice?

-La caída de la demanda, la caída de la economía viene de antes porque estábamos creciendo a tasas inferiores, del orden del 2%. Entonces las personas que no tienen espaldas para evitar este tipo de problemas, caen en estas dificultades. Y después vino el estallido y muchas de estas empresas no pudieron abrir sus locales, no pudieron vender.

Yo iba al centro a la oficina todos los días, pasaba a las 7 am a conversar con la Nancy, dueña del kiosco, le había caído un 50; el lustrabotas, lo mismo. Tú me vas a decir que son empresas muy muy chicas. Efectivamente, pero son reales. El gobierno está poniéndole ventilador financiero a los que teóricamente están sobreviviendo y quitándoselo al que está complicado y lo necesita. Esas empresas tienen que morir. Esto no es teoría económica sino humana, pero en esta situación yo prefiero mil veces tener empresas pequeñas que no sean tan viables pero que estén dando trabajo. Porque peor es tener a esas personas en la calle.

-Como está pasando en EEUU con la cesantía…

-Date cuenta que EEUU va a llegar al 17% de cesantía, es una bomba social.

Letra chica

Esta mañana, el empresario posteó un mensaje en la red social -donde tiene 67,4 mil seguidores- donde comparaba la situación actual por el covid con el Titanic, donde “no había los botes para todos. Mucha gente va a cumplir el papel de los músicos, las pyme van a tocar hasta el último minuto”, asegura sobre el mensaje que acompañó de un video. Y agrega: “Cuando se hablaba del oasis. Esto de ir a la frontera de Colombia, si tienes tejado de vidrio no puedes tirarle la piedra al vecino…”

-Usted no coincide con que Chile era el oasis de la región como dijo el Presidente Piñera…

-Noooo, ¡somos terriblemente rascas! Hay dos indicadores que me preocupan: el primero es que hay más galpones de bodega que galpones de industrias; y segundo, estamos generando 1,2 millones de estudiantes de carreras profesionales, ¿qué entidad hemos creado para absorber a este millón doscientos? ¡Si se ve que todos estos quedan en el Uber! A mí nunca se me va a olvidar que en el pasado Chile exportó 50 millones de dólares en zapatos a Italia. ¡A Italia! ¡Eso era como vender arena en el desierto! Después el dólar empezó a caer, las tasas de interés a subir, y esto bajó. En el caso nuestro, exportamos ollas a 15 países, a Sacks 5th Ave, la tienda más elegante del mundo. Había capacidad de exportación de productos con valor agregado, de manufactura. Hoy la incidencia es cada vez menor.

-Hoy se está evaluando la reapertura del comercio, el mismo Horst Paulmann dijo estar en contra de la reapertura de los mall. ¿Qué opina usted?

-Estados Unidos está tomando medidas económicas sabiendo que el costo se va a pagar con vidas. Esa es una decisión más política que empresarial. Nosotros tenemos que atenernos a lo que nos dice el gobierno de turno. Ahora, yo creo que en forma organizada, como me consta que se está haciendo, la gente va a ir tomando conciencia. Veo videos de gente irresponsable que no anda con las máscaras, pero esos son los menos. Muchos ya tomamos conciencia que es problema grave, y que tenemos que superarlo por la vía de la disciplina, uno no puede hacer lo que quiera.

-¿Y qué opina de que grandes empresas como Ripley o Paris se acojan a la Ley de Protección al Empleo?

-Creo que son aprovechamientos. Las leyes en Chile siempre se perforan, se hacen para una razón y los sistemas lo perforan. No me consta pero te aseguro que también hay empresas que van a aprovechar el multirut para acogerse al Fogape. Estaba dando una charla -pero justo vino el coronavirus- donde digo que tengo 60 productos con letra chica. Aquí pasa lo mismo. En la protección al trabajador están utilizando la letra chica de la ley. Pero sí rescato en el caso de las grandes que al acogerse a la ley de protección al empleo, al menos mantienen el cordón umbilical con la relación laboral trabajador-empresa, porque también podrían haber aprovechando la otra herramienta (decreto de la DT) para despedir.

El llamado al gobierno

Fantuzzi se queja de que el gobierno no ha conversado con todos los representantes de las pyme. “Ellos hablan con un solo sector. Hay unas instituciones que se llaman convergencia empresarial donde participan distintos sectores políticos. Y a ellos los han citado el mínimo”, dice.

-¿A usted por qué no lo sumaron a la mesa Covid -19?

-No, si yo estoy guardado, estoy casi con el pijama de madera.

-¿Pero le hubiese gustado participar?

– Obvio, por razones obvias nos deberían haber citado.