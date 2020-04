Revista ED, ahora gourmet!

View this post on Instagram

¡Qué buena cara tiene este pollo asado con pimentones dulces, chalotas y limón de pica que nos preparó María José Valdés! Ella es la autora de @cucharacuchillo, donde todo se prepara sin azúcar. Foto Macarena Achurra (@macaachurra) POLLO ASADO 4 pollos deshuesados con piel 1 cucharada de mostaza a la antigua 2 cucharadas de miel 1 cucharada de salsa de soya 300 grs de pimentones dulces lavados 6 chalotas peladas (separar algunas en capas y dejar otras enteras) 6 limones de Pica cortados en mitades Vino Blanco Tomillo Estragón Sal y pimienta Aceite de Oliva 1 cucharadita de mantequilla Precalentar el horno. En un sartén, calentar el aceite de oliva y una cucharadita de mantequilla. Una vez caliente, sellar el pollo hasta que esté dorado y luego agregar las chalotas. Verter todo en una fuente para horno. Derretir la miel y luego mezclar con la mostaza. Añadir a la fuente y luego condimentar con tomillo, estragón y sal. Verter los pimentones y los limones de Pica cortados en mitades y cubrir con vino blanco. Cocinar por 45 minutos o hasta que el pollo esté cocido por dentro y bien dorado por fuera. Servir de inmediato. En el caso de que la comida sea para más tarde, retirar los limones que pueden oxidar la preparación.