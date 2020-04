Raúl Torrealba: “Los alcaldes a veces somos más soberbios de la cuenta”

“Estoy tratando de cuidarme y cumplir con mi pega al mismo tiempo. Lo que no es fácil”, confiesa Raúl Torrealba, alcalde de Vitacura, uno de los pocos ediles que no ha estado en pantalla ni matinal durante la crisis sanitaria gatillada por el coronavirus.

-¿Pero cómo lo está haciendo? ¿Trabaja desde la casa?

-A ver te voy a explicar una cosa… porque he tenido muchas discusiones sobre la materia, con muchas personas. Yo no trabajo en LarrainVial, ni en la Zapatería Modelo. Yo soy el alcalde de Vitacura, nosotros somos la organización del Estado para los vecinos y tenemos que estar aquí. Me encantaría no correr ningún riesgo, pero no puedo no más. Es lo mismo que los bomberos no fueran a los incendios porque es muy riesgoso el fuego, ¿no es cierto?

-¿Qué medidas está tomando?

-La mayor cantidad de las reuniones las hacemos por Zoom o por Skype. Trato de reunirme con pocas personas aquí en la oficina, con el equipo más íntimo, pero debo estar en contacto, tomando las decisiones y a veces también recibiendo gente. Es complicado.

-¿Usa mascarilla?

-Escuchaba al representante de la salud mundial y dice que la mascarilla no es para toda la gente. Me lavo harto las manos, las tengo bien gastadas… Hago todas esas cuestiones, pero entendiendo que yo tengo que estar aquí.

-Vitacura es de las comunas con mayor índice de contagios. ¿Cómo enfrenta el asunto para evitar la propagación?

-Somos de los que tenemos una mayor cuota y pienso que estamos trabajando bien para que eso no se siga prorrogando. Y los números están algo más positivos dentro de toda esta calamidad. Ojo, cuando yo hablo de algo “positivo”, no quiero disminuir la gravedad del asunto: porque estamos en la situación más grave que hemos vivido en Chile en el siglo, por decir lo menos.

-Los alcaldes han tenido un protagonismo importante estos días. ¿Por qué usted no ha hablado?

-Yo soy alcalde, no soy legislador ni poder ejecutivo. Los alcaldes tenemos una función que nos dicta la ley, que es ejecutar las políticas del Estado. Por lo tanto, mi pega no es salir a comentar los temas, sino que hacer mi trabajo y hacerlo bien. Y por otra parte, nosotros tenemos que cumplir con lo que tenemos facultades. Yo, por ejemplo, no puedo declarar cuarentena en Vitacura. A lo mejor podría declarar cuarentena en mi casa si mi señora me lo aguanta. No tengo más autoridad que esa, atribuirse facultades que no corresponden es tan grave como no tomar decisiones. A veces es mejor no tomar malas decisiones que andar apurado. Lo que pasa es que a algunos alcaldes puede que nos guste mucho aparecer en la foto, lo que creo que no es bueno tampoco.

-Hay alcaldes, como Evelyn Matthei, en Providencia, que declararon cuarentena en sus comunas antes que el gobierno lo hiciera.

-Cuando los alcaldes pedían declarar cuarentena, no es porque se les ocurriera a ellos o porque se habían transformado en expertos sanitarios. Sino porque se lo clamaba la gente. La presión que teníamos era infinita. Pero todos los estudios, todos los análisis, dicen que hay que manejar la crisis centradamente. Eso quiere decir que debemos tener una autoridad que maneja la crisis o si no tiene esta cuestión tiene otro nombre. ¿Sabe cómo se llama? Anarquía. ¿Y sabe lo que permite la anarquía? Que el virus nos gane por goleada. Entonces, para que eso no ocurra, lo que necesitamos es un ordenamiento, una disciplina en el cumplimiento, verticalidad. A todos nos gusta ser los choritos del barrio, decir que “a mí no me manda nadie”, que “yo hago lo que quiero”. Y a los alcaldes nos pasa un poco eso, porque en términos reales como que no tenemos un jefe determinado, salvo la comunidad. Entonces de repente somos un poquitito más soberbios de la cuenta o estamos más acostumbrados a tomar decisiones unilateralmente. Pero no todo se puede y no todo corresponde, menos en estos momentos. Entonces mi consejo a mis colegas es que en estas cuestiones tenemos que dar el brazo a torcer y actuar disciplinadamente alineados con una solución adecuada.

“El gobierno ha fallado en la coordinación y comunicación”

-La principal crítica que han hecho los alcaldes estos días al gobierno es a la falta de información de infectados y muertes por comuna.

-Creo que el gobierno, que en mi opinión ha manejado muy bien la crisis, ha fallado en dos cuestiones: en coordinación y en las comunicaciones que se están haciendo. No nos han dado ninguna información de quiénes son los contagiados en la comuna. Recién a partir del jueves pasado nos empezaron a dar la información del número global, pero yo creo que yo podría haber colaborado mucho en la asistencia. Muchos de ellos son adultos mayores que habría que ayudarlos para que se provean en sus hogares de comestibles.

-Dicen que lo hicieron para proteger la identidad.

-Si, yo sé, si es verdad. Pero también tienen muchas necesidades y no se olvide que estamos en un estado de excepción donde todos los derechos están vulnerados. Usted y yo tenemos derecho a circular libremente por todo el país, y hoy no podemos hacerlo.

-¿Pide que se entreguen los nombres a la alcaldía?

-Mire, o quizá con algún protocolo. Esto tampoco es un parque de diversiones y no es la idea que todos los alcaldes hablen todo el tiempo. Lo que yo trato de decir es que sí podemos colaborar y creo que podríamos hacerlo mucho más.

-¿Y a qué se refiere con poca coordinación?

-A algunas autoridades les cuesta entender que las municipalidades están sentadas a su mismo lado de la mesa. A a lo mejor con menos rango, con menos poder, pero al mismo lado del ministro, del intendente, del Presidente de la República. Nosotros somos parte de la organización del Estado. No somos una empresa de comunicaciones, ni una compañía que está prestando un servicio. Y creo que de repente hemos sido omitidos en algunos temas, con lo cual se hace un flaco favor a la ciudadanía: le están restando el órgano del Estado que está más cerca de las personas, para brindarles soluciones, facilidades, colaboración.

-¿De quién es la responsabilidad de no haberlos considerado?

-Cuando uno está en una crisis tan importante como ésta, lo peor que podemos hacer, es entrar a buscar culpables, enemigos o tratar de sacar réditos baratos o réditos políticos de este tema. Aquí no estamos hablando de votos, estamos hablando de vidas. Estamos hablando de resolver bien esta crisis para la cual no conocemos que haya remedio, ni vacuna, que estamos tratando de hacerlo todo bien para que el país no se empobrezca más, pero fundamentalmente, para que la gente no lo pase más mal. Esta es una situación muy, muy grave. Entonces tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando. Si los alcaldes tenemos que bregar de repente con que alguna gente ni siquiera cumple la cuarentena en sus casas, creen que estamos de vacaciones.

-Hay una fuerte crítica al sector oriente por eso…

-Esa es una estigmatización barata. Porque los alcaldes tenemos todos los días reuniones con el ministro de Interior, con la subsecretaria Kati Martorell, y conversamos de todo. El viernes estábamos en reunión con el alcalde de Osorno, el de Temuco, el de Padre de las Casas, el de alcalde Chillán…todos comentaban que la gente es bastante reacia a cumplir con el protocolo. Está claro, no es grato. ¡Si esto es lo más aburrido que hay! ¡Yo estoy de acuerdo! Pero hay que hacerlo. Y cuando estamos con clases suspendidas es para que los niños se queden en la casa, no para que estén jugando en los espacios comunes del condominio. Es súper ingrato. Yo entiendo que muchas mamás me pueden odiar por lo que estoy diciendo, pero yo no estoy en la carrera para ser el mejor amigo el curso, sino que tenemos que luchar para superar esta crisis que es brutal, que sabemos más o menos cuándo partió, pero no dónde ni cómo va a terminar.

Piñera y Mañalich: “Lo han hecho muy bien”

-Volviendo a la pregunta de su comuna, ¿qué medidas en concreto tomó?

-Estamos atendiendo con mucho esmero al adulto mayor, que es la población de más riesgo. Estamos llevando los medicamentos a la casa, los estamos yendo a vacunar, tenemos asistencia médica a domicilio, acompañamiento psicológico para aquellos que lo requieran, porque el problema psicológico es brutal. En toda esta cuestión, hasta la violencia intrafamiliar ha estallado. Estamos sanitizando calles, y recorriéndolas con los autos de seguridad para recordarle a la gente que tiene que estar aislada.

-¿Al Presidente cómo lo ve en esta crisis?

-Lo veo muy bien en esta crisis. No porque yo sea un alcalde partidario el gobierno, que sí lo soy, sino porque veo los números. En Chile somos los que tenemos la mejor curva en materia de infecciones. Entonces vamos creciendo menos que los otros. Eso nos permite tener una cuota de optimismo frente a un tema que reitero y repito hasta la saciedad, que es de la mayor gravedad del mundo y del que ya se habla de un posible rebrote. Pensemos que en mayo estamos saliendo de este asunto, y viene un rebrote en junio. Es un riesgo que está sobre la mesa.

-¿Y al ministro Mañalich?

-Yo creo que la autoridad lo ha hecho muy bien, que el ministro Mañalich lo ha hecho muy bien, aunque lo funan, lo tratan pésimo, le dicen las cosas más increíbles. Creo que el hombre, como todo ser humano, se equivoca en algunas cuestiones. Y el tema comunicacional no es su mayor expertise. Pero para lo que está convocado, que es para enfrentar esta crisis, lo está haciendo fantástico.

-Con todo esto se postergaron las elecciones municipales…

-Me renovaron el contrato por seis meses sin pedirlo yo. Le voy a ser bien honesto. Creo que es absolutamente importante que se haya hecho. ¿Usted se imagina yendo a votar el plebiscito? ¿Se imagina a alcaldes haciendo campaña? Hay que repensar todo a su tiempo, porque cuando salgamos de esto vamos a ser infinitamente más pobres, vamos a tener necesidades sociales que van mucho más allá de todo este asunto. Por eso me parece bien que la autoridad lo haya suspendido.

-¿Van a revisar los planes de inversión de la municipalidad por la contingencia?

-Esta contingencia es de tal magnitud y gravedad que cualquier administración responsable debe revisar lo que estaba haciendo hasta ahora. La municipalidad es una administración pública por lo tanto nos manejamos con presupuestos anuales que confeccionamos en septiembre del año pasado y que aprobó el concejo en noviembre. Pero, evidentemente, lo que está ocurriendo nos ha llevado a reanalizar nuestro presupuesto, a buscar distintas fuentes de recursos, a preocuparnos por la eventual caída de ingresos y tener algún nivel de liquidez para reaccionar en los momentos más duros y conflictivos de esta crisis que la autoridad sanitaria señaló que debiera estar entre fines de abril y principios de mayo. Hemos tomado las medidas que corresponden y vamos a seguir haciéndolo porque sabemos que el coronavirus es muy contagioso, que la mortalidad en Chile es de 0,6%, pero en España e Italia sobre el 12%. Podemos tomar precauciones para estar preparados y estamos trabajando en eso.