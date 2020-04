Presidente de FEDETUR: “En la industria del turismo nadie que se acoja a la ley de protección de empleo va a estar abusando”

Por estos días, las oficinas de la Federación de Empresas de Turismo se encuentran trabajando de forma remota, al igual que otras empresas del país. Su director, Ricardo Margulis, hizo entrega este lunes de un petitorio al ministerio de Economía para generar protocolos ante un eventual regreso –aún incierto– a la normalidad. El plan, explica, contempla medidas económicas, administrativas y de promoción. “Por ejemplo, en medidas administrativas, empezar a trabajar los protocolos de cómo va a ser la llegada de extranjeros a Chile. No te vas a ir de viaje por vacaciones si te van a tener dos semanas en cuarentena”, señala. Y agrega: “Hace un tiempo con gente del ministerio de salud y me daban como ejemplo de esta transición de Singapur. Hoy vemos que hay un rebrote en Asia. No hay ningún país que haya transitado a una suerte de normalidad”.

Tal como lo anunció hace un mes, el gremio prevé pérdidas por unos 4.000 a 5.000 millones de dólares para este año en materia de turismo, de la mano de una caída del 56,4% de la llegada de extranjeros como consecuencia del cierre de fronteras.

Para prepararse a lo que será la “nueva normalidad” en materia de turismo, Margulis mira de cerca lo que están haciendo los centros de esquí en China y Noruega, que acaban de abrir. “Vamos a ver si fue bien aplicado. Esta nueva normalidad va a implicar, además, lógicamente, del aislamiento, en protocolos que va a tener la industria hotelera de sanitización de habitaciones, de cuidado para los trabajadores para que ellos no se contagien y no contagien. No sabemos qué va a pasar en la aviación, ahí hay un gran signo de interrogación. Los aviones que antes volaban llenos ahora quizás van a ir fila por medio vacíos”.

Protección de empleo

El presidente de Fedetur dice que el turismo ya venía muy golpeado desde el estallido social de octubre, hoy está sin ingresos y tendrá que mantenerse con ingresos muy debajo de los habituales durante diez meses. Por lo mismo, dice, está de acuerdo en que varias empresas del sector se hayan acogido a la Ley de Protección del Empleo. “Sigo en Twitter a la ministra del Trabajo que ha dicho que hay gente que se aprovecha, pero en la industria del turismo me atrevo a decirte que nadie que se acoja a esta ley va a estar abusando. Eso sí las medidas que dio el gobierno tienen un tope de 5 meses y nosotros pensamos que para nuestra industria es poco”.

-Una de las industrias que está mas complicada es la aérea. Latam incluso pidió ayuda al Estado. ¿Cree que éste debiera ayudar a las grandes compañías?

-Lo que estamos viendo es que en todo el mundo los países van a ir en ayuda de la industria aérea de sus países porque es sumamente relevante, no solamente en lo que es turismo, sino como un medio de transporte. Hay cargas que se hacen en avión, como los salmones. La industria aérea juega un rol importante en la carga y la conectividad. Hay que decidir cómo será esa ayuda, si será vía préstamo y luego se tendrá que capitalizar como fue el capitalismo popular en los años 80 en la intervención de los bancos. Las industrias estratégicas para el país tienen que ser apoyadas, no se trata de un regalo. Se trata de ayuda para que sobrevivan. Y quiero ser claro en que no es ayuda a los dueños, es a la industria.