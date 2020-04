Premios Autos del Año Mundial: Porsche Taycan x 2

Pero no solo eso, la casa de Ferdinand, completó su “tridente” ganador al ubicar al 911 y al 718 Spyder/Cayman GT4 por detrás del Taycan en la elección del deportivo. Todo en el marco de los World Car of the Year Awards, donde participó un jurado compuesto por periodistas del automóvil de 86 países que evaluaron y calificaron más de 50 nuevos modelos. Los premios se anunciaron mediante una conferencia online.

“Este doble triunfo en las categorías Auto Deportivo del Mundo y Auto de Lujo del Mundo subraya lo que queríamos lograr cuando desarrollamos el Taycan. Queríamos crear un deportivo totalmente eléctrico, enfocado al conductor y que pudiera enfrentarse a cualquier otro deportivo. Al mismo tiempo, nos centramos en que fuera versátil para el uso diario, en el lujo digital y en la comodidad para cuatro pasajeros”, dijo Michael Steiner, miembro del Consejo Directivo de Porsche AG responsable de Investigación y Desarrollo, quien fue el encargado de recibir los premios. “Estamos encantados de que el jurado del Auto el Año del Mundo recompense estos esfuerzos”.

El Porsche Taycan y el nuevo 911, ambos lanzados en 2019 han obtenido unos 40 premios internacionales, algunos de ellos son Auto del Año: Revista Top Gear (Reino Unido); Revolucionario del Año (Game Changer): Revista Top Gear (Reino Unido); Auto Ecológico del Año en China: Jurado del Auto del Año en China; Auto Alemán del Año: Jurado del Auto Alemán del Año.

“Estamos muy contentos de haber recibido estos premios. Reflejan la reacción positiva de nuestros clientes y son un gran incentivo para el trabajo futuro”, dijo Oliver Blume, Presidente del Consejo Directivo de Porsche AG. “Nos consideramos pioneros de la movilidad sostenible y, con el Taycan, hemos llevado a la carretera un auto deportivo emocionante y muy innovador, totalmente eléctrico y ciento por ciento Porsche”.