Porsche 911 Targa: el tridente está completo

Pocas marcas y modelos hoy en el mercado mundial tienen tanto prestigio y tradición como Porsche y su 911. Se trata no solo de un auto clásico, que ha vivido por más de 56 años no solo en las pistas y carreteras, sino en el imaginario colectivo. Porque en ese tiempo ha sido un auto que no solo se ha dado el lujo de mantener sus líneas y espíritu casi inalterable, sino que además, ha aceptado el desafío (logrado con éxito) de mejorar, en función de nuevas tecnologías en cada generación.