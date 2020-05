«Pandemia, pandemónium y Montaigne», la columna de Gustavo Parraguez

«Esta tragedia me indujo (una vez más en la vida) a buscar refugio en las reflexiones de valor universal del Miguel De Montaigne, para intentar descifrar, aunque sea una fracción de los millones de códigos encriptados que diviso hoy desde mi ventana, el único pequeño espacio del que la peste aun no me priva. En adelante recurro varias veces al gran Montaigne.

Hoy la tierra sobrelleva el más grave ataque desde hace muchos años, una obra maligna magistral, un verdadero pandemónium. Su llegada nos ha imbuido en un universo de turbación y temor, tal que “… nos sentimos transidos, embotados y como faltos de todo movimiento …”. Es un nuevo cielo el que cubre nuestro espectro. Un nuevo e inaudito mundo. Estamos perplejos en medio de una “…lúgubre, muda y sorda estupefacción que nos abruma (…)”. Y nos ocurre a los seres humanos que cuando “…una angustia es extrema, anonada el alma y le impide su libertad de acción”. Resultamos suspendidos.

El aislamiento forzado conduce a la única -pálida- expresión posible de la socialización en estos días, la que realizamos a través de la pantalla, que nos instala en la completa orfandad tras el computador. La soledad del retraimiento forzado no es leve, sino -por el contrario- un temblor largo, intenso e incierto, agravada por el desengaño de nuestras antiguas certidumbres, que ahora de golpe se derrumban y mutan en una montaña de incertezas, un vértigo violento y desalmado, una maraña de pasadizos desconocidos y nocturnos. Casi todo es nuevo, cruzamos una puerta hacia un mundo extraño y ajeno. Es mucho lo perdido y nos extraviamos buscando hacia atrás, porque “…siempre llevamos nuestros hierros con nosotros mismos. Nunca hallamos la libertad entera, porque desviamos la vista a lo que hemos dejado…”

En lo que me concierne, mi más grave problema de estos días de peste es la dificultad de ser siempre la misma persona. Soy ahora -ocupando ese maldito término -que detesto- y que aman los economistas para justificar cualquier cosa- “volátil”. Este curso surrealista en que hemos sido enquistados por un virus diminuto, me desenmascara bajo todos los estados emocionales, varias veces al día, cada día. Desde la mañana hasta la noche tengo muchas caras y perfiles: vergonzoso, insolente, serio, charlatán, generoso, taciturno, embustero, veraz, sabio, liberal, ignorante, obsesivo, avaro, prodigioso. Acuciosamente se tropiezan en cada uno de mis días y por turnos todo tipo de contradicciones. He sabido -que alivio- que nos pasa a muchos, más bien a casi todos.

No obstante temor y soledad existencial no necesariamente conducen a obscuros caminos. Ahora, todos encerrados estamos apremiados a discernir (todo un lujo hasta hace nada), a refutarnos y a impugnar libremente nuestras antiguas infalibilidades, que más que mal se cayeron. Pensamos por estos días cómo pudo haber pasado que una bestia enana (pero asesina) nos tenga de rodillas a siete mil quinientos millones de almas. Recientemente un famoso físico (Gomberoff) señaló que “…la pequeñez del villano de estos tiempos (…) es abrumadora. Sobre cada una de las letras que está usted leyendo caben suficientes copias como para regalarle una a cada ciudadano de este país.” No logro acuñar una respuesta, quizás porque de pequeño me enseñaron que los monstruos eran grandes y de aspecto espeluznante, en cambio, este espantajo es invisible, aunque largo, rápido y subrepticio. ¿Cómo entonces?

Todos hablan con urgencia del futuro y no hacen “sino proponer fantasías informes e indecisas (…) no para establecer la verdad, sino para buscarla”. Es difícil ser positivo en aquella búsqueda, con un planeta sobrecalentado, con estados piratas que roban medicinas y equipos para atacar la pandemia; es difícil ser positivo, pero no hay remedio; es difícil ser positivo con el corazón de buena parte del planeta desprovisto de agua y alimentos; es difícil cuando se amontonan cada día millones de personas sin empleo; es difícil ser positivo, pero no hay remedio. Más difícil aun cuando buena parte de los países más importantes de nuestro mundo lo gobiernan payasos irresponsables; es difícil ser positivo, pero no hay remedio. Reniego de dioses y temo que no hay remedio. La conmoción nos aviva el apremio por encontrar consuelo, aunque sea la ilusión del milagro que garantice que no caeremos muertos, o no iremos a la ruina. ¿Existirán los milagros?

He tenido a ratos algunas gotas de esperanza: he creído encontrar en estos días abandonados a la melancolía “…petrificados por la congoja…”, una especie de hilo prodigioso que ha unido a los humanos como nunca lo habíamos experimentado. Un concierto armónico entre los emboscados, que me hace abrigar ilusiones. Pero no olvido lo que reza un antiguo verso griego: “los dioses nos hacen pagar cuantos bienes nos venden”. Lo acabamos de aprender.

Seguirán naciendo niños, continuarán los aciertos y los horrores de nuestra especie, seguiremos el camino de Dios o el de Darwin, el que quieran, pero no podemos más deslucir nuestras vidas con el temor, debemos vivir el presente en nosotros mismos y no en miras del incierto porvenir, amarnos y cultivarnos hoy, así como estamos. Esta es ahora nuestra vida, no sé si la que merecemos, tal vez sí, pero es la única que tenemos.

Sólo cuidado, es muy fácil equivocar la ruta y caminar “…sobre fuego cubierto de traidora ceniza”.