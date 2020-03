Pablo Larraín: “Twitter para mí funciona como mi pequeño medio”

En junio de este año va a cumplir 11 años desde la creación de su cuenta de Twitter. El seudónimo @pdvn corresponde a las iniciales de Pedro de Valdivia Norte, barrio de la comuna de Providencia donde vive Pablo Larraín (51), economista y socio del banco de inversión Landmark Capital-Alantra. Su avatar histórico es la imagen de Tuco y Tico, las urracas parlanchinas, y tiene 10.517 seguidores. Aunque esa cifra dista de los cientos de miles que tienen muchos usuarios de perfil público, se podría decir que es un tuitero popular en cierto círculo que utiliza esta red social. Y aunque no mantiene anonimato estricto -es bastante sencillo rastrear su identidad-, se ha preocupado de establecer distancia entre su “personaje” en Twitter y su quehacer profesional como asesor en el proceso de compra y venta de empresas. Antes le inquietaba perder seriedad en su rubro, pero cree que los tiempos han cambiado: “A veces, en reuniones, algún ejecutivo o empresario me comenta: ‘Tú eres el de Twitter, qué divertido conocerte’. Eso me da vergüenza, aunque también me causa gracia. Soy tímido, pero por necesidad me he sobrepuesto”.

Cuenta que siempre le han interesado los medios de comunicación. “Cuando joven pensé en vincularme de alguna manera a ellos, pero la vida me fue llevando para otros lados. Twitter para mí funciona bajo esa lógica: es mi pequeño medio”, confiesa Larraín. Agrega: “Cumple con un rol de información muy importante y además ahí tengo acceso a gente muy talentosa e inteligente con la cual interactuar. Siempre me han interesado otras áreas distintas a mi profesión: las humanidades, los deportes, la política. No se trata de cuán relevante sea mi opinión, pero me entretiene que otra gente, que a veces son tomadores de decisiones, la tome en cuenta”.