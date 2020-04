Ocio y goce en abril

Una serie: Poco ortodoxa, Netflix

Después de consumir numerosas horas de series, películas y documentales durante las noches de cuarentena, sin duda uno de los estrenos recientes que vale la pena destacar es Poco ortodoxa, producción de Netflix que en cuatro capítulos narra la vida de Etsy, una joven judía jasídica de Brooklyn que, oprimida por las severas reglas de su comunidad, decide escapar a Berlín en busca de una nueva vida. Basada en el libro autobiográfico de Deborah Feldman, Poco ortodoxa resulta conmovedora precisamente por tratarse de una historia real y porque permite asomarse en las costumbres de un mundo que por definición permanece cerrado.

Una película: El faro, recomendada por Benjamín Echazarreta

El director de fotografía tras Gloria y Una mujer fantástica, entre muchos otros títulos, nos recomienda una película para tiempos de encierro:

“Acá hay dos personajes, un experimentado y un novato, interpretados por Willem Dafoe y Robert Pattinson, respectivamente, que llegan a una isla para ser los guardianes de un faro. La película instala una atmósfera muy claustrofóbica de intriga sicológica. Enfrentados a la naturaleza en su estado más salvaje y violento, los dos personajes empiezan a embriagarse y entran en una especie de peregrinación alucinatoria. El faro está filmada en blanco y negro y en formato 1.19.1, una proporción cuadrada clásica en los tiempos de cine mudo que prácticamente no se usa. La cinta tiene unos planos secuencia maravillosos y unos encuadres que evocan al cine alemán expresionista, con sus contrapicados y sombras proyectadas. Además está el sonido repetitivo que emite el faro, siempre presente, como un mantra. En realidad, se trata una experiencia cinematográfica de inmersión muy recomendable, sobre todo en estos tiempos de encierro. Robert Eggers ya había llamado la atención con su película La bruja (2015) y aquí hace un tributo también al cine de Alfred Hitchcock en cuanto a thriller sicológico. Las actuaciones de Dafoe y Pattinson son muy expresivas, casi teatrales, y los textos están inspirados en la literatura de Herman Melville. El faro, que se estrenó el año pasado en Cannes con el aplauso de la crítica, es una película peculiar e inquietante que se adentra en un viaje interior hacia los rincones más oscuros de sus personajes”.

Un documental: Posverdad: la desinformación y el costo de las noticias falsas

El insólito Pizzagate que afectó la campaña presidencial de Hillary Clinton es solo uno de los casos que aborda el nuevo documental de HBO, dirigido por Andrew Rossi, para dar cuenta de cómo el fenómeno de las fake news puede llegar a expandirse por Internet, haciendo que historias que resultan incluso inverosímiles, se consideren ciertas. “¿Qué es la verdad? Según los filósofos, no existe la verdad, sino las percepciones”, señala un asesor político de Washington al inicio del documental. Peligroso, ya sabemos, cuando va de la mano de paranoia y confabulaciones.

Música para nuestros oídos, por Fernando Mujica

Es una de las voces más respetadas al momento de hablar de música. Fundador de Extravaganza! y conductor histórico de radio Zero, hoy Mujica está a cargo de @Agenciaplegable manejando las comunicaciones de más de 20 bandas emergentes. Siempre atento a los nuevos sonidos y atesorando a los clásicos, por estos días se lanza a escribir su primer libro. Aquí, tres discos a los que recomienda poner atención.

Jamila Woods – Legacy! Legacy!

Tiene 30 años, es de Chicago y se transformó en una de las sorpresas más gratas del soul durante el pasado 2019. Es que su segunda entrega –había debutado en 2016– es un larga duración cargado de emoción, ritmos y poesía casi a pedido. R&B resuelto de forma sobria, con voz oscura y la bandera social siempre a mano. Una joya.

Greg Dulli – Random Desire

Todo crooner que se precie de tal, debe haber sufrido. Y mucho. El desconsuelo y el tormento son aliados a la hora de componer canciones de soledad. Y Dulli sabe de eso. Héroe de los años 90 con su banda Afghan Whigs, recibe este extraño 2020 con un nuevo disco en solitario. Positivo, contagioso, pero no menos perturbador. Canciones de verdad, de un veterano de guerra.

Zebra 93 – Atemporal

El pop es como el amor. No tiene receta. Hacer de ritmos livianos, bailables y frívolos, un arte… es trofeo de pocos. Los cuatro Zebra maquillan con astucia canciones de pop, de soul, de funk y lo hacen como si fuera su único idioma. Uno de los discos chilenos, de este último tiempo, que más contagia, seduce y que hace de lo simple, una tarea resuelta. La receta debe ser su secreto.

Cocinar con Juan Pablo Mellado, @limpiarpescao

“¿No están acostumbradxs a cocinar tanto en su casa? Desde mañana empezaré a subir recetas sencillas y ricas que se pueden hacer con cosas que generalmente tenemos en la casa…”

Así comenzaba la publicación del chef Juan Pablo Mellado que apareció en su cuenta de Instagram @limpiarpescao el pasado 17 de marzo. Ahí invitaba a sus seguidores a decirle qué ingredientes tenían a la mano en sus despensas y refrigeradores. Al día siguiente comenzó a subir una serie de videos que lo muestran cocinando, dando consejos sobre cómo manipular los alimentos y mantener la higiene en las cocinas. Fritatta de zapallo italiano, arroz salteado, arepas, reineta al sartén, pollo arvejado, tabulé de cous cous, son algunas de las preparaciones que el autor de libros de cocina como Hecho en Chile y Comida rica ha venido publicando.

“Siempre había pensado grabar recetas y compartirlas, y esta cuarentena me ha dado el tiempo de hacerlo. La gente ha reaccionado con mucho entusiasmo, comentan, preguntan, felicitan, y esa interacción es muy entretenida. De hecho, pasé cinco años cocinando en diferentes matinales y nunca sentí este nivel de interacción, las redes son mucho más cercanas que la televisión”, comenta Mellado desde su cuarentena. El chef también es dueño de la fuente de soda Las Cabras, local que permanece cerrado desde el pasado 19 de marzo, luego de que la Municipalidad de Providencia decretara el cierre temporal de la actividad comercial en esa comuna.

Pie de página

Delphine de Vigan e Ian McEwan son los dos autores que la escritora, y voraz lectora, Florencia Eluchans quiso recomendar en esta edición. Se trata de cuatro novelas, todas editadas por Anagrama. Después de lanzar Esa vida que imaginamos, Eluchans ahora se encuentra terminando su segunda novela que va a publicarse durante el próximo semestre.

Basada en hechos reales, Delphine de Vigan

Luego de un apabullante éxito con su novela Nada se opone a la noche, De Vigan se aventura en este thriller psicológico que cuenta la historia de una escritora exitosa que se enfrenta al dilema de sobre qué volver a escribir. En este proceso, tan evidente para los escritores, la protagonista conoce a L, una mujer que comienza de manera seductora e inteligente a entrometerse en su vida, transformándose en una especie de alter ego de la autora o del personaje que la representa, y llevándola a cuestionarse el rol de los escritores contemporáneos y los límites que determinan lo que es real o ficticio, vivido o soñado, cordura o insensatez. Excelente.

Las lealtades, Delphine de Vigan

La última novela de la escritora francesa es un relato corto pero intenso sobre las relaciones humanas que conviven entre los personajes de la novela: los padres separados, el hijo y el amigo del hijo. Es una historia conmovedora y también desgarradora que habla de las heridas y los secretos familiares, de la dureza de la adolescencia, el divorcio, el alcoholismo y de cómo las lealtades que conectan a los protagonistas pueden salvarlos del camino de la autodestrucción. Su lectura deja una potente reflexión. Muy bueno.

La ley del menor, Ian McEwan

En esta novela demuestra, una vez más, el conocimiento que tiene el autor sobre diversas materias y la capacidad para adentrarse en el alma de sus personajes. Su protagonista, Fiona Mayer, jueza de derecho de familia del Tribunal Superior de Londres, se enfrenta a un caso en que debe decidir sobre la vida o muerte de un menor de edad enfermo de leucemia, cuyos padres Testigos de Jehová lo han criado bajo las creencias de dicha religión. La ley del menor es una novela que habla sobre dilemas éticos y responsabilidades morales, las decisiones que tomamos y sus consecuencias sobre nosotros y los demás, la soledad y la búsqueda de sentido, y por sobre todo, el lugar en donde la justicia y la fe se encuentran y, como siempre, se repudian. Excelente.

Cáscara de nuez, Ian McEwan

Esta novela es un audaz experimento literario del maestro McEwan, quien pone como protagonista a un feto, que aún no tiene nombre porque no ha nacido, a contar el plan que tiene su madre para matar a su padre y quedarse con su amante (el hermano del padre) y de paso heredar una cifra millonaria. En esta pirueta, mezcla genial entre comedia negra y thriller detectivesco, el escritor logra que el feto filosofe sobre el mundo y la vida, plantee preguntas incómodas y se lo cuestione todo mientras el alcohol que bebe su madre deja efectos mareantes en él. Fascinante.

Nuestros amigos libros

Los niños siguen en sus casas; algunos hacen tareas, otros juegan con sus hermanos o con sus papás. La lectura es una gran herramienta para que se distraigan y salgan de sus casas usando solo la imaginación. Algunos pequeños lectores nos recomiendan aquí sus títulos más queridos.

La historia de Manú, Ana María del Río

“La protagonista es una niña aymara, de los pueblos originarios. Cuando estuvo de cumpleaños, los papás de Manú le preguntaron qué quería pedir y ella dijo: “Ir al colegio”. Pero sus papás no la dejaron porque para eso tenía que ir a la ciudad, lejos del pueblo donde vivían. Entonces, ella se hizo amiga de un cóndor que la llevó volando a la ciudad y descubrió cómo era el colegio”. María, 9 años.

El pedo más grande del mundo, Rafael Ordoñez y Laure du Faÿ

“Me da mucha risa este libro. Están todos los animales en la selva y hacen un concurso muy especial, entonces hay que descubrir quién será el ganador”. Clemente, 6 años.

El oro de la corona, Sara Bertrand

“Lo recomiendo porque es muy emocionante y siempre tiene un misterio. Cuando resuelven uno, empieza otro. Se trata de un niño que se llama Martín y vive en Valparaíso. Su mamá le dijo que no fuera a la caleta, pero él desobedeció y lo raptaron. Ahí comienzan nuevas aventuras y conoce a una amiga muy importante”. Luisa, 10 años.

Esto no es una selva, Susanna Isern y Rocío Bonilla

“Se trata de una niñita que a todo decía que no. No le gustaba hacer casi nada, era muy floja y tenía su pieza muy desordenada. Un día despertó y había animales dentro de su casa. Salió para afuera y había una selva enorme. Después despertó realmente y entendió que era un sueño. Pero ordenó su pieza y nunca más dijo que no. La enseñanza es que uno tiene que cuidar sus cosas y ser ordenado”. Antonia, 10 años.

Winnie & Wilbur, Valérie Thomas y Korky Paul

“Son las aventuras de una bruja y su gato en su castillo. Siempre pasa algo y hay alguna travesura que resolver. El gato es muy divertido. Mi favorito de la colección es Winnie y la calabaza gigante”. Gabriel, 6 años.

El misterioso caso del oso, Oliver Jeffers

“La historia se trata de un bosque donde las ramas y los troncos de los árboles empiezan a desaparecer. Los animales hacen una investigación y al final descubren que el culpable era el oso, que quería ganar un campeonato de aviones de papel y necesitaba muchas hojas para practicar. Me gusta un reno que juega un videojuego de pingüinos”. Camilo, 5 años.

*Varias librerías están implementando sistemas de reparto a domicilio y compra online. Dos de ellas, especializadas en literatura infantil, son: www.milaires.cl y www.alapamarket.cl