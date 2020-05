Mystify y La innegable verdad, dos estrenos

Desde ayer está disponible en Netflix, Mystify, el documental dirigido por Richard Lowenstein que profundiza en la vida del artista Michael Hutchence, vocalista de INXS. A través de archivos inéditos y entrevistas con sus más cercanos, Lowenstein, que fue director de varios videoclips de la banda, narra un incidente que cambió abruptamente la vida del cantante, y que podría explicar su depresión y trágica muerte en 1997. Algunas de las novias del ícono de los 80s y 90s, como la cantante Kylie Minogue y la modelo Helena Christensen, participan de la cinta con imágenes y testimonios inéditos de una vida cargada de excesos. Al comienzo Richard Lowenstein pensaba filmar una biopic donde Harry Styles interpretaría a Hutchence, pero se fue dando cuenta que contaba con material valioso para realizar un documental. El director tardó cinco años en recopilar todo el registro y conseguir los derechos de INXS para contar con la música de la banda. Finalmente lo consiguió con la ayuda de Tiger Lily, hija del fallecido cantante. Mystify, que se estrenó el año pasado en el Festival de Tribeca, puede verse en Netflix.

Otro estreno de esta semana en plataformas es “La innegable verdad” (‘I know this much is true’), serie dramática protagonizada, en partida doble, por Mark Ruffalo. Derek Cianfrance (Blue Valentine), escribe y dirige la novela de Wally Lamb que trata sobre dos hermanos gemelos. En HBO Go ya se puede ver el primer capítulo de seis, pero advertimos que se sufre. La historia es sumamente dramática, y Ruffalo se luce interpretando a los hermanos, acompañando además de un gran elenco que cuenta con Kathyn Hahn, Melissa Leo, Rosie O’Donnell y Archie Panjabi.