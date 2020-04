Mujeres periodistas del motor piden que te quedes en tu casa

A través de todo el mundo, estas profesionales se han quedado recluidas en sus domicilios para contribuir a luchar contra la pandemia del Covid-19. Desde sus hogares, ahora reconvertidos en centros de trabajo, han hecho un vídeo en el que cada una de ellas hace un llamamiento a quedarse en casa… si se puede.

“Con este vídeo queremos mandar un mensaje al mundo entero desde diferentes países. Porque como grupo nuestra misión es alzar la voz de la mujer conductora y ahora más que nunca las periodistas del motor del Women’s World Car Of The Year estamos unidas para ayudar a frenar la expansión del virus y para mandar nuestro apoyo a todos los que luchan contra él”, explica Sara Soria, representante del WWCOTY en España.

“Representamos a distintos países, cada uno con características y culturas propias. Somos 33 naciones, algunas muy alejadas de otras, pero la situación del Coronavirus es compartida por todas, teniendo en común el llamado al aislamientos social. Por eso como WWCOTY quisimos hacer este video y unirnos en este llamado a quedarse en casa (en la medida de lo posible), y así combatir esta pandemia”, expresó Francisca Muñoz, directora de AutoMujer.

El Women’s World Car of the Year, creado en 2009 por la periodista neozelandesa Sandy Myhre, es el único premio internacional formado íntegramente por mujeres profesionales del mundo del motor. Su misión es la de elegir anualmente los mejores modelos del mercado para cualquier tipo de conductor. Porque amar los coches no es una cuestión de género, edad, origen o raza… Es una cuestión de pasión.