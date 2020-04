Médico desde Jerusalén: «No estamos preparados para el Covid-19»

El martes Israel impuso cierre total de sus ciudades para atajar la pandemia y evitar contagios durante las fiestas religiosas. A la fecha el país registra 9.755 contagios -351 nuevos- y 79 muertos a causa del Covid-19. Es la primera vez, desde el año 1.300 que se cierran lugares sagrados como el Santo Sepulcro. Pese a que la medida impactó a los ciudadanos católicos y judíos -la pascua judía comenzó ayer-, el médico Walid Namur, quien está a cargo de la red de hospitales de Jerusalén, cree que «es lo que hay que hacer. No hay otra alternativa».

El doctor Namur es el gerente general de Augusta Victoria Hospital y secretario general de la red de Hospitales de Jerusalén. En total, está a cargo de seis establecimientos médicos -de los 35 que hay en territorio palestino-, los que tienen una capacidad total para 5 mil pacientes. Desde un contacto telefónico a Medio Oriente, cuenta que está preocupado. El 3 de marzo se detectó en la ciudad el primer paciente contagiado por coronavirus, y aunque a la fecha el número de infectados es bajo -entre 25 y 27, señala- no duda que estos vayan a aumentar luego. «Además, no todos se hacen tests porque hay solo 4 lugares donde se realizan. Y, no estoy seguro que esa cifra de infectados sea real», indica.

Namur dice que cuando el número se dispare, habrá caos: la autoridad palestina proyecta que 12.500 individuos se infectarán las próximas semanas. Por eso, el médico está llevando a cabo una campaña para levantar 4 millones de dólares para los tres hospitales del este de Jerusalén.