Mario Kreutzberger : “Sigan luchando por sus derechos (los descontentos)… pero en este momento, la prioridad es otra”

A lo lejos se escucha a su mujer, “Temi” Muchnik, quien durante la entrevista entra al set para pasarle el llamado de un embajador, y a la persona que los ayuda con las cosas de la casa. Fuera de ellas, Suiling Chau es la única a la que se le per- mitió tomar contacto con el animador. Es una de las siete periodistas de Teletón y quien le coordina su agenda, que en estos días ha estado repleta de actividades: apariciones en matinales, contactos con radios y prensa escrita. Tuvo que sumar a dos personas a su equipo: los expertos que de manera remota le ayudan en las conexiones y los contactos en vivo.

El Covid-19 lo tiene atrapado. No puede salir de su departamento ni siquiera para reunirse con los productores y directores de la Teletón. Pero está de buen ánimo. “Tratando espiritualmente de salir bien de esta, porque no estoy acostumbrado a estar encerrado”, confiesa el animador. Y agrega: “Tomo las medidas básicas de cuidado, pero dentro de mi casa no saco nada con andar con mas- carilla. Y, por lo que dicen, muchos nos vamos a infectar igual”.

Como no puede ir al gimnasio –rutina que practica hace más de 40 años–, a primera hora de la mañana ejercita 60 minutos y camina cuatro kilómetros en la trotadora que tiene instalada en el salón contiguo. Luego, toma un desayuno “frugal”: se propuso mantener una dieta balanceada para enfrentar los momentos de ansiedad. “De vez en cuando, un traguito. Hasta ahora no me he tomado ninguno. Creo que el viernes me lo voy a tomar. ¿Tú estás en cuarentena también?”.