María José Zaldívar y retractación de Cencosud: “Esto no significa que desaparezcan los cuestionamientos a la empresa”

-¿Cómo interpreta que Cencosud haya revertido la decisión de acogerse a la Ley de Protección al Empleo?

-Tomamos conocimiento de la decisión de Cencosud, sin embargo, ello no significa que desaparezcan los cuestionamientos a dicha empresa por haberse acogido a la Ley de Protección del Empleo, en circunstancias de que —al parecer—, contaba con recursos para sostener el pago de remuneraciones a sus trabajadores suspendidos luego de repartir más del 80% de sus utilidades entre sus accionista. Al margen de ese tema, que deberán definir los tribunales, el daño público causado al espíritu de esta ley, que fue creada con el objetivo central de proteger los salarios de los trabajadores en los tiempos difíciles que vivimos, estimamos que fue enorme porque pudo impedir que otras empresas que sí necesitan ayuda y proteger a sus trabajadores, se hayan desistido de hacerlo por todo el revuelo público que se generó en torno a esa empresa. Pero quiero reiterar que cualquiera que mal use esta ley, es decir, que se acoja a ella no estando en una situación que le imposibilite hacerse cargo de sus trabajadores, deberá hacerse responsable de las consecuencias legales de dicha decisión.

– ¿A qué atribuye la decisión de la empresa?

-Desconozco las razones que haya habido detrás de su actuar. Esa es una pregunta que debe responder Cencosud.

-¿Cree que Cencosud nunca debió haberse acogido a la ley?

-Como Gobierno, hemos sido siempre claros respecto de las circunstancias en que las empresas pueden acogerse a la ley. Tenemos 73 mil empresas y cerca de 500 mil trabajadores que se han amparado bajo esta ley. Es lamentable que algunos no hayan entendido este mensaje de solidaridad que conlleva una ley de este estilo, en estos tiempos de emergencia y que requiere el apoyo de todos, desde un principio.