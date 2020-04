Los audiolibros de Luis Gnecco y Silvana Angelini

El año 2014 Silvana Angelini era jefa de comunicaciones y marketing de la editorial Planeta en Chile y se le ocurrió armar un programa de radio para hablar de libros y entrevistar autores. Necesitaba un compañero que fuera mediático y amante de la lectura. Así llegó al actor Luis Gnecco, a quien desde hace un tiempo le enviaba las novedades de la editorial y comentaban libros. Durante ese año y parte del 2015, hicieron el programa Planeta de Libros en la radio online de la librería Qué Leo de Providencia. El programa se acabó pero tanto Gnecco como Angelini quedaron con ganas de hacer algo más relacionado con la lectura.

La editora se fue de Planeta y creó su propia agencia, Aura Comunicaciones, y a Gnecco le surgieron distintos proyectos profesionales, algunos de ellos en Italia. Fue allá que conoció otros actores que realizaban sesiones de lectura, con un atril y frente a una audiencia. Se dio cuenta que era un género bastante popular, incluso Toni Servillo, el protagonista de la cinta “Grande beleza”, le comentó que tanto él como su hermano, también actor y cantante, dedicaban tiempo a esta actividad.

“Luego conocí a un actor y poeta que se dedicaba a hacer audiolibros. Allá en Europa es una industria inmensa”, cuenta Gnecco. Le quedó dando vuelta la idea: “A mí siempre me ha gustado leer, y en voz alta también, me parece un ejercicio bonito”. En enero se lo comentó a Silvana: “¿y si hacemos audiolibros?”

Los socios

Además del amor a los libros, ambos comparten raíces italianas. A la editora se le ocurrió que se constituyeran como dupla usando un nombre como de oficina de detectives o de bufete de abogados. Así nació Gnecco y Angelini Lecturas. Comenzaron a adentrarse en el mercado de los ebooks y a investigar cómo funciona en otras partes del mundo, tanto en audiencia como en el tema de derechos de autor. Angelini se reunió con Javier Sepúlveda, director de Ebooks Patagonia, editorial digital de autores latinoamericanos creada en Chile hace diez años y que cuenta con un catálogo de audiolibros. Con ellos crearon una primera alianza de colaboración y les facilitaron un audiolibro de Papelucho, de Marcela Paz.

Ahora debían encontrar un socio que les proporcionara difusión. Como ya habían reparado en la directa correlación entre consumo de audiolibros y podcast, sobre todo en Estados Unidos, les pareció natural acudir a la plataforma Emisor Podcasting, perteneciente al grupo 13 Radios. En febrero se juntaron con Javier Sanfeliú, director creativo de la plataforma, y la idea comenzó a tomar forma. Partieron convocando a amigos como los escritores Francisco Ortega y Jorge Baradit, que ya tienen sus propios podcast en Emisor. Luego Gnecco sumó a colegas suyos que podrían resultar un aporte con sus voces. Pali García y Nestor Cantillana fueron de los primeros nombres que se le vinieron a la cabeza.

“Los actores tenemos la capacidad de convocar público y generar una atmósfera. Creo que aquí no se trata de tener locuciones perfectas, hipermoduladas, eso suena raro, como teleserie turca. Nosotros buscamos darle un tono más amable y cercano. Hay audiolibros en castellano pero escuchas un texto de Alejandro Zambra con acento español, mexicano o colombiano. Queremos armar nuestro propio registro de títulos clásicos y escritores chilenos”, dice el actor. Su socia agrega que este proyecto para ella tiene que ver con una cruzada para que la gente lea. Los estudios afirman que la gente lee poco no solo porque los libros sean caros sino porque no tienen tiempo. Ahí los audiolibros tienen una buena ventaja comparativa porque pueden escucharse en el auto, mientras se hace ejercicio o se cocina. “A veces a la gente le da miedo meterse a leer libros que sean un poco más pesados. En cambio escuchar te permite alivianar ese peso, puede ser más amable”, afirma Angelini.

El factor virus

Llegó marzo y asomó en el país el coronavirus, lo cual abrió un nuevo escenario impensado: lecturas de cuarentena. “Los audiolibros pueden llevarte a otro estado mental, que en tiempos de incertidumbre, estrés o angustia, puede ser muy valioso. También es útil para las nuevas generaciones que tienen poca paciencia para leer”, dice la socia de Gnecco y Angelini.

El fin de semana recién pasado lanzaron sus primeros contenidos en www.emisorpodcasting.cl. La idea es ver cómo reacciona la audiencia y en mayo sumarán tres libros con lecturas de García y Cantillana. Paso siguiente: generar nuevas alianzas con editoriales, tanto grandes como independientes, y conseguir avisadores. Gnecco comenta que está entusiasmado con esta nueva veta: “Yo no soy profesional en audiolibros pero confío que el hecho de ser actores sirva para concitar la atención de un público. Creo que de aquí puede salir algo muy entretenido. Fue una idea que salió de la nada y está funcionando”.