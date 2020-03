Lecciones de vida: Guillermo Bertiny, socio del restaurante Japón

Desde el 18 de octubre, el local del centro –que está a pocos metros de Plaza Italia– ya no se puede abrir de noche y a la hora de almuerzo a veces sí, a veces no. En Vitacura también bajaron las ventas. El estallido afectó al gremio gastronómico en general.

Al Japón original van clientes que comen sushi hace más de 30 años, que lo probaron en algún viaje a Nueva York o Europa, y luego empezaron a venir aquí. Dirijo las empresas del grupo y creo que en este momento lo importante es guardarse. Todos vamos a perder. Hay que congelarse en el tiempo, y cuando esto pase, conversar: cuánto te debo, cómo lo hacemos. Así con los proveedores, con el banco. Estos negocios son chicos, no aguantan tres meses sin ventas. Pero hay que tratar de mantener las fuentes de trabajo. La semana pasada cerramos los delivery porque nos pareció que no teníamos las garantías para nuestro personal. Tampoco puedo tener gente trabajando y yo en mi casa, me parecería una barbarie.

Soy muy chileno de carácter, no heredé nada de la templanza o devoción japonesas de mi papá o hermano. Ellos viven el momento con mucha calma. Están dispuestos a trabajar y que el tiempo corra hasta que su trabajo se vea recompensado. Mi hermano en su minuto se sacrificó, se quedó en el centro para que yo me dedicara a los nuevos negocios y me preocupara de mi familia. Eso me emocionó. Masamoto ya está retirado, Yukiyo está a cargo de la cocina y yo del excel, nos complementamos.

Desde el 19 de octubre voy todos los días a mi oficina que queda en el hotel. Me parte el alma ver el barrio donde crecí así. Mis papás todavía viven ahí y han visto sus rutinas totalmente alteradas, pero no se quieren mover. Tengo fe de que esto va a pasar en algún minuto, pero feliz no puedo estar. Ahora tengo más miedo que alegrías. No sé qué va a pasar”.