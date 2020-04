La vida en la cárcel de mujeres de Santiago bajo la amenaza del coronavirus

Carla Cea tiene 19 años y desde hace uno pasa sus días privada de libertad en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín. Ingresó luego de ser condenada a cinco años por un robo con violencia. Sus ojos claros acompañan con viveza las palabras que salen suavemente de sus labios pintados de rosado claro. Carla relata su vida en el penal santiaguino a través de un llamado por Zoom. Lo hace desde una sala especialmente habilitada con computadores en el CPF para que las internas puedan comunicarse –y ver– a sus familiares y amistades. No hay otra forma de hacerlo: desde que el coronavirus pisó suelo chileno, las cárceles del país impusieron estrictas medidas de seguridad para prevenir la propagación del Covid-19 en los penales, entre ellas, la prohibición absoluta de recibir visitas.

Es lunes en la mañana y el sol se cuela por un Santiago otoñal con más pinta de primavera. Carla, como de costumbre, se levantó a las 6:00 AM y se bañó, luego ordenó su pieza y a las 8:00 ya estaba formada para la “cuenta”, nombre con que se conoce el procedimiento donde una funcionaria de Gendarmería contabiliza a las internas, y luego les permiten salir de sus habitaciones a los patios. Pero este lunes algo ha cambiado. Los patios están visiblemente más vacíos. La razón allí todas la conocen: el viernes recién pasado salieron 63 internas del penal, durante el fin de semana lo hicieron siete más.

Se trata de las internas beneficiadas por la ley de Indulto Conmutativo, legislación promulgada la semana pasada por el presidente Sebastián Piñera y que permite que la población penal perteneciente a grupos de riesgo –que no hayan cometido delitos de extrema gravedad y reúnan ciertas condiciones– puedan completar sus penas en arresto domiciliario total. El espíritu detrás de la normativa fue reducir el hacinamiento en las prisiones del país y prevenir así que se transformen en focos de contagio de la pandemia.

No fueron las únicas en salir durante este mes, a comienzos de abril, a otras 24 mujeres privadas de libertad del CPF de San Joaquín les otorgaron la libertad condicional. Así, la población penal en ese recinto pasó de 600 internas a poco más de 500 en los últimos 20 días. “Se fueron hartas chiquillas, pero creo que debieran ser aún más. Aquí todavía quedan muchas madres que están muy angustiadas, no tanto por lo que nos pueda pasar acá, que estamos en general bien cuidadas, sino por lo que les pueda pasar a sus hijos afuera. Hay que entender lo que está pasando aquí dentro, este ambiente produce mucha alteración y frustración”, dice Carla.

Ana María Stuven, directora de la Fundación Abriendo Puertas, corporación que impulsa la reinserción social de mujeres privadas de libertad, complementa: “El impacto del coronavirus en San Joaquín ha sido fuerte. Existe el temor de ser contagiadas, dado el contexto en el que se encuentran en sus patios. Sin embargo, el miedo mayor es por sus familiares y lo que está viviendo el país. Ellas saben que ante un posible contagio van a contar con los servicios básicos de salud, pero no tienen la misma certeza sobre la situación de sus seres queridos”.

Mascarillas para todas

Hasta el 20 de abril –fecha en que se cerró esta edición– había 76 reos en todo el país contagiados con el Covid-19 y 117 gendarmes, la gran mayoría de ellos concentrados en el Penal de Puente Alto. Con todo, en el CPF de San Joaquín hasta esta esa fecha no había ninguna interna contagiada, tampoco hay coronavirus positivo entre sus gendarmes. Para lograrlo, se ha implementado un plan estricto de autocuidado, sanitización del reciento y el completo cierre.

La comandante Sandra Toledo, jefa de unidad en el CPF San Joaquín, resume algunas de las acciones más importantes en esta línea. “El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, nos regaló un túnel sanitizador que ubicamos justo antes de la guardia armada. Quien ingrese hacia el interior del penal debe antes pasar por este túnel. Me refiero a las gendarmes, los funcionarios, abogados y proveedores que circunstancialmente deben entrar al recinto. Para el resto de la gente, la entrada está completamente prohibida”, cuenta. Agrega que se han entregado cientos de mascarillas para todo el personal y las internas, las cuales tienen la obligación de usarlas, sobre todo cuando acceden a lugares comunes como la enfermería o la sala de los computadores. Las fabrican un grupo de 11 internas en un taller que implementó Falabella hace algún tiempo y cada reclusa recibe un pago de 300 pesos por mascarilla. Con todo, según Carla, sería bueno que las autoridades aseguraran el suministro de más mascarillas y guantes para las funcionarias, pues hay veces que deben repetirse. “Lo mismo que alcohol gel, yo sé que a nosotros nos prohíben su uso, pero quizás sería bueno que las gendarmes pudieran andar trayendo y repartir entre ellas y nosotras”, indica la joven de 19 años.

El distanciamiento social es prácticamente imposible de lograr en la prisión. De hecho, hay piezas donde duermen hasta 20 internas juntas. Sin embargo, hay esfuerzos permanentes por mantener la higiene: las 13 secciones que conforman la cárcel de San Joaquín –donde viven las reclusas– son fumigadas una vez por semana con amonio cuaternario, mientras que la entrada, la sala de encomiendas y la guardia armada son sanitizadas día por medio.

Asimismo, se desocupó la sala donde funcionaba la comunidad terapéutica –allí se atendía a las internas con problemas de drogadicción– y en ella se habilitó una dependencia aislada para recibir a las internas que pudiesen contaminarse con coronavirus. Para ello se instalaron 20 camas, las que permanecen intactas todavía. También se acondicionó un lugar especial para las internas que llegan desde otros penales o los juzgados. Allí se les obliga a realizar aislamiento preventivo durante 14 días. En la actualidad, hay 13 mujeres cumpliendo esta cuarentena en San Joaquín.

“A las gendarmes las capacitamos en temas de distanciamiento social, porque finalmente son ellas las que tienen más posibilidades de contagiarse cuando salen al exterior y pueden traer el virus al CPF. Hay muchas funcionarias que por lo mismo han dejado de ver a sus familias y esa es una situación muy dura para ellas, pero la mayoría comprende que es una medida necesaria”, cuenta la comandante Toledo, quien tuvo que dejar a sus dos hijas al cuidado de sus padres, ambos adultos mayores, en Villa Alemana. No ve a ninguno de ellos desde hace ya casi un mes.

Mucho más que un colegio

Pero sin duda la medida que ha producido más impacto es la prohibición de visitas y el ingreso de personas ajenas al penal y, por ende, se han suspendido también todas las actividades dentro del recinto. “Las condiciones actuales imponen a estas mujeres una doble marginación: a la privación de libertad se suma la ausencia de visitas, que es un momento muy esperado por ellas. Nadie llega ahora a oxigenar las conversaciones desde el exterior. Además, no están autorizadas para tener teléfonos celulares, lo que las aleja aún más de sus seres queridos”, apunta Ana María Stuven.

La directora de la corporación Abriendo Puertas explica que tampoco entran voluntarios ni otros trabajadores, lo que se ha traducido en el cierre de talleres y del colegio –donde asistían cerca de 400 reclusas, entre la jornada de la mañana y la vespertina–, instancias sumamente importantes en la cotidianeidad de San Joaquín. Asimismo, agrega, se suspendieron la misa dominical, el culto evangélico y los venusterios –habitaciones especialmente dispuestas para que las internas puedan tener intimidad con sus parejas visitantes.

Alejandra Rabael, quien estuvo dos años y seis meses cumpliendo condena en este penal por robo con violencia y está libre hace un año, comparte esta visión. “Las internas podíamos recibir visitas dos veces por semana y era el momento más esperado por todas nosotras. No solo la visita en sí, sino todo el momento previo de preparación. Nos arreglábamos, nos poníamos bonitas para recibir a nuestros familiares. Además, con las visitas llegaban los regalos, la comida, los artículos de aseo. Lo mismo pasaba con el colegio, no solo era un momento para estudiar, era como una salida, un espacio de encuentro. Son momentos especiales que nos dábamos para dar sentido al encierro”, recuerda. Alejandra cuenta que desde que comenzaron las restricciones por el coronavirus ha podido hablar con dos amigas que hizo en sus días de reclusa, ellas siguen privadas de libertad en ese CPF: “Me dicen que hay mucha pena, mucha depresión y que sobre todo las más jóvenes no están llevando muy bien la situación”.

Carla Cea asistía al colegio todos los días hasta que este cerró sus puertas, luego de la disposición del Ministerio de Educación. Dice que lo echa mucho de menos, pero que sigue estudiando con las guías que les entregan las funcionarias. “Todos los lunes nos pasan un set de material para estudio, es una guía por cada ramo y tenemos toda la semana para contestarlas, así es que por lo menos seguimos aprendiendo”, dice, y luego revela que su sueño es estudiar obstetricia cuando salga de la cárcel. “Sé que es difícil, pero aquí he aprendido que con esfuerzo, todo es posible”.

Para suplir estas instancias, las funcionarias han ideado una serie de actividades para que las reclusas tengan algún tipo de entretención y no se les hagan los días tan largos. “Establecimos rutinas de deporte, como fútbol, vóleibol, ping pong y hasta clases de zumba en los distintos patios”, dice la comandante Toledo. Así, entre las 8:30 de la mañana, hora que salen al patio, y las 17:00 horas, cuando deben ingresar a sus habitaciones nuevamente, tienen momentos de encuentro y algo de diversión. Durante el día, además, las funcionarias coordinan los turnos para que las reclusas puedan hacer videollamadas a sus familiares. Mientras que otras gendarmes se pasean por los diversos patios con un celular que donó el padre Andrew Michael Gawrych para que las reclusas hagan llamados, incluso interpenales.

En este tiempo ha sido también muy importante la contención espiritual y emocional que brindan la hermana Nelly León, capellana católica del penal, y la pastora María Luz Núñez, capellana evangélica. Ambas visitan las diversas secciones de la prisión para acompañar espiritualmente a las reclusas y se dedican también a la formación. Carla, por ejemplo, es muy cercana a la hermana Nelly y dice que le encanta ayudarla en la capilla. Además, las religiosas organizan coros que recorren el penal con sus cánticos.



Pero la misión de la hermana Nelly va más allá. “Desde la pastoral organizamos una campaña para recolectar artículos de aseo para las internas, pues el Estado no cubre estas necesidades y como no podemos recibir visitas, este ítem se ha visto más complicado. Así es como diversas personas, empresas o colegios nos dan ayuda para entregarles a las internas artículos como jabón, pasta de dientes o toallas higiénicas”, explica la religiosa, quien está hace un mes instalada haciendo la cuarentena junto a las reclusas y quien asegura que la crisis generada por el Covid-19 ha tenido un impacto tremendo en la población penal de San Joaquín. “El germen de la violencia en una situación de estrés como esta siempre está latente, pero la fortaleza y resiliencia de la mujer han mostrado su mejor cara. Creo que, a pesar de todas las dificultades, las internas se han portado muy bien”, reflexiona la capellana católica.

En el atardecer, cuando las reclusas ya están nuevamente en sus piezas, muchas se sientan a ver televisión y conversar. Otras leen. Carla Cea dice que a ella le gusta hojear la Biblia, que le da curiosidad. Y piensa, piensa en su familia que está en Santa Julia, en la Región del Biobío, tratando de borrar con el recuerdo familiar la angustia profunda que le produce no saber cuánto tiempo durará este encierro doble y la melancolía intensa con que el coronavirus infectó a San Joaquín.