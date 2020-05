La trastienda de la renuncia de Susana Tonda

En el equipo de Susana Tonda algunos de enteraron por la prensa de su renuncia, otros, previeron lo que venía el mismo jueves pasado, cuando tras un reportaje de Mega sobre los abusos sexuales que se produjeron en el centro Cread de Hualpén, el ministro de Justicia Hernán Larraín cuestionara a decisión de que los niños permanecieran en el hogar tras la denuncia. “Esa fue la gota que rebalsó el vaso”, asegura una fuente de gobierno. Esta mañana, la ingeniera concretó su salida del Sename, que explicó a través de una carta que envió a los funcionarios de la institución, se debe a que «dado los acontecimientos de los últimos días, me ha quedado claro que no cuento con la confianza de mi jefatura directa».

En el entorno de la directora cuentan que “llevaba 2 años en un servicio realmente difícil. Con emergencias todos los días y todos fines de semana, de jóvenes que dejan residencias que hay que ir a buscar, partes médicos de abuso sexual infantil, etc. Es un trabajo súper duro, y donde hay que ser realmente valiente y aperrado”.

Por eso, la “quitada de piso” de parte de la autoridad de Justicia, relatan, -primero al suspender el convenio con la ANI para facilitar información de inteligencia desde el Servicio Nacional de Menores y luego la declaración del ministro – habrían sido motivo suficiente para que pusiera término a una gestión que estuvo marcada por el cierre de varios centros Cread y la creación de residencias familiares. Ese proceso, en el camino, generó una fuerte resistencia de los funcionarios de la institución: el cambio de sistema hizo que algunos cargos desaparecieran, otros se duplicaran y se crearan otros nuevos. Y fue ella quien tuvo que negociar con cada uno de ellos.

“Estar en ese cargo es pura generosidad para una persona que no necesita nada, que podría estar tranquila en su casa”, agrega una fuente de Gobierno.

La ley pendiente

La salida de Tonda se produce un día antes de que se vote en el Senado -y es de esperar que se apruebe- el proyecto de ley que crea el Servicio Especializado de Protección de Niños y Adolescentes. La iniciativa legal implica que aquellos menores vulnerables que están actualmente en el Sename pasen a esta nueva institución dependiente del Ministerio de Desarrollo Social que los separa de aquellos jóvenes infractores de ley. Para el segundo grupo se creará el servicio de Justicia Juvenil, cuya tramitación aún esta en curso, y dependerá de la cartera que lidera Hernán Larraín.

La tramitación del proyecto de ley se ha llevado desde el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), sin embargo, el rol de Tonda habría sido clave. “Si bien los proyectos no tienen nombre y apellido, se está aprobando en buena medida por lo que hizo ella en su tramitación legislativa”, asegura el senador Felipe Kast.

La senadora Ximena Rincón relata que la directora fue varias veces a exponer en su calidad de organismo especializado. “Se va en momentos súper complejos para la institución, en medio de la investigación que se lleva en la fiscalía del Ministerio de Justicia por la emisión de informes sin rigurosidad; y los peritajes del caso del hogar de Hualpén”, señala. Y agrega: “La semana pasada (Tonda) transparentó que no contaba todos los implementos para proteger a los niños y adolescentes y funcionarios del Sename del Covid-19”. “Tengo una buena impresión de ella, más allá de que hay un abandono de los niños y niñas que se arrastra desde hace muchos años”, remata.

“No hay pie atrás”

Carol Bown, subsecretaria de la Niñez, señala que una vez que se apruebe el proyecto de ley que crea el nuevo organismo, el presidente Piñera nombrará un director de transición a cargo de la implementación. Mientras en la Alta Dirección Pública se busca el nombre definitivo.

“Las mesas de negociación con los funcionarios las estaba llevando la Susana junto con el subsecretario de Justicia y el MDS. Si bien, obviamente lamentamos su salida, e hizo una gestión muy notable con muchos cambios radicales, no se pierde la continuidad de lo que se estaba haciendo hasta ahora”, señala.

Las negociaciones con los funcionarios desde marzo no se han retomado, sin embargo, dice Bown, ha habido permanente participación del equipo de Tonda, Valenzuela y Niñez con ellos. “Lo acordado es lo mismo esté ella o no. Para todos hubiera sido más fácil que todavía estuviera, pero no hay pie atrás ni en la tramitación del servicio, ni en la negociación con los funcionarios”, aclara.

Sucesor

La dirección del Servicio Nacional de Menores es un cargo que se elige por Alta Dirección Pública. Por lo tanto, antes de 60 días, no podrá ser nombrado el reemplazante definitivo de la ingeniera. Mientras, la sucederá de manera interina la actual jefa del Departamento Jurídico, Denisse Díaz

“En medio de la crisis ahora es mas difícil encontrar a alguien bueno que quiera ocupar su lugar. Además, que sea un cargo que tiene doble dependencia -de Justicia y Desarrollo Social- lo hace más complejo”, relata una fuente de Palacio.

“Susana Tonda venía haciendo una labor transversal con muchos actores y una modernización que no es fácil. Sin embargo, el proyecto que se vota mañana inicia una nueva etapa y esperaría que siga avanzando con mucha fuerza. Ojalá podamos lograr que el organismo lo lidere alguien de su misma calidad profesional y humana, y que no provenga de partidos políticos”, agrega Kast.