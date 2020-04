La pelea entre Guy Sorman y el embajador chino en Chile, Xu Bu

“Como sabemos, al gobierno de China no le gustan las malas noticias y durante un mes decidieron decir que no era cierto, mientras se castigaba de forma severa a doctores y se les prohibía decir la verdad. Esto continuó por un mes, y como consecuencia, el virus que apareció en Wuhan ya se había esparcido a toda la provincia de Hubei y luego al resto de China y el mundo”, señala el escritor, politólogo y filósofo Guy Sorman (76) en la entrevista publicada el 29 de marzo, en la que responsabiliza al gobierno de Xi Jinping de la pandemia que ya ha dejado más de 50.000 muertes en el mundo.

La respuesta del embajador chino en Chile, Xu Bu, no se hizo esperar. «El señor Guy Sorman, con doble nacionalidad, es francés y estadounidense, lo cual explicaría por qué su pensamiento es tan contradictorio, y su mentalidad, tan caótica», señaló en una carta en El Mercurio. Dijo que China actuó de forma «transparente, rápida y eficiente» y acusó a Sorman de actuar en pos del gobierno de Estados Unidos, país en el que reside. “No importa que el gato sea blanco o sea negro, mientras cace ratones, es un buen gato. Espero que por muy distintos que sean los sistemas, puedan servir para traer riqueza y felicidad a la gente común, y permitir desarrollo y prosperidad de la nación”, señaló, recordando el emblema del ex líder chino Deng Xiaoping, fallecido en 1997.

Hoy Sorman volvió a la carga. Xu Bu, señala, «se equivoca más cuando dice que soy un vocero de Donald Trump. ¿Por qué está tan desinformado? Es muy probable que sea porque a ningún funcionario chino se le permite reconocer que un académico puede ser completamente independiente y no servir a ningún gobierno» (…)»En cierta forma, yo cumplo mi deber ético cuando el embajador Xu Bu también cumple su deber, el cual es retransmitir la maquinaria propagandística de Beijing. Esto explica por qué Xu Bu trata de persuadir a los lectores de que la pandemia de coronavirus no empezó en China. Estoy de acuerdo en que no se le puede llamar virus ‘chino’, pero no hay duda, empezó en Wuhan”, finaliza.

Esta no es la primera vez que Sorman critica a las autoridades del gigante asiático. De hecho, en 2008, publicó el libro «China: el imperio de las mentiras». En la obra, se refiere al país como una dictadura con doble discurso: la de la nación que más crece en el mundo y de un bloque comunista implacable, que ha logrado silenciar al mundo entero a costa de violaciones de derechos humanos y un régimen opresor y autoritario.

Xu Bu, en tanto, tampoco ha estado exento de polémicas. En septiembre de 2019, críticó al diputado UDI, Jaime Bellolio, luego de que éste se reuniera con el activista político y líder de las manifestaciones sociales en Hong Kong, Joshua Wong.