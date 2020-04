«La Inteligencia Artificial después de la pandemia», por Sascha Hanning

“La inteligencia artificial es potencialmente más peligrosa que las armas nucleares”, esa era la postura de Elon Musk, el empresario estadounidense, hace alrededor de dos años sobre esta tecnología, que permite a las máquinas aprender, replicar y superar las habilidades cognitivas humanas. El inventor futurista no es el único escéptico de estos avances, y el debate sobre los límites del desarrollo de esta tecnología habían generado resquemor entre las sociedades —sobre todo occidentales—, por el posible impacto que esta produciría a los modos de vida, a las economías e incluso, el rol que tendría en el aumento del desempleo.

La crisis sanitaria por Covid-19 está demostrando dos cosas sobre la IA. Primero, que puede ser utilizada para limitar las libertades y generar persecución. En el caso de China por ejemplo, los datos del los ciudadanos fueron utilizados —como de costumbre— para asegurar el control total de Partido Comunista Chino sobre la información. Esto resultó en persecución y en censura que, según muchos, provocó el avance descontrolado de la pandemia, y la muerte de doctores que intentaron advertir sobre este brote, como Li Wenliang.

De la segunda se habla mucho menos, y es que, usada sabiamente, la IA podría ayudar a identificar potenciales riesgos sin la intervención humana, y eso podría hacer que las sociedades se vean menos escépticas de la inteligencia artificial en los próximos años.

¿La razón? las cuarentenas, ya sean flexibles o drásticas, se han convertido en una respuesta automática que muchos dan para enfrentar la creciente curva de contagios de Covid-19. Sin embargo, no han demostrado ser un mecanismo efectivo para enfrentar la propagación pos sí solo. Esto, porque en los países que está operando, no hay un seguimiento o manejo efectivo de la información asociada a dicho avance.

En palabras simples, la cuarentena busca aislar a las personas contagiadas, pero en la mayoría de los casos, los gobiernos no pueden asegurar que están realmente deteniendo el contagio o quiénes son los grupos transmisores de la enfermedad. Por eso, no es casualidad que las administraciones que mejor están controlando el avance de la pandemia no sean los más estrictos en medidas de aislamientos, sino los que han incorporado seguimiento y análisis de datos estadísticos por medio de tecnologías como los avances en inteligencia artificial. Tal fue el caso de Taiwán, que advirtió ya enero el posible desarrollo de la pandemia, o Corea del Sur, considerado uno de los mejores ejemplos a nivel mundial para un control inteligente y no absurdamente autoritario del virus.

Una vez que la pandemia logre bajar en volumen de infectados y se encuentre una vacuna viable de masificar, el uso de la inteligencia artificial para canalizar los esfuerzos tanto privados como gubernamentales podría tomar protagonismo. Si hace un año estábamos debatiendo sobre lo peligroso que era el uso desmesurado de las máquinas inteligentes, hoy estas son capaces de correr simulaciones, identificar riesgos y convertirse en aliados en tiempos de crisis. Esto era algo que ya estaban haciendo, por ejemplo, para identificar cargamentos sospechosos en oficinas de aduanas en Chile, pero después de la pandemia podrían avanzar a nuevos estadios, como la identificación temprana de enfermedades, el uso del machine learning para tomar decisiones estratégicas, o incluso, en áreas como la educación.

El cambio de actitud es simple, está funcionando ahora, y eso le entrega validación. ¿En qué otras cosas se instalará la inteligencia artificial como tomador de decisiones en el futuro? Y ¿en qué podrá mal utilizarse?