La hípica busca que regresen las carreras sin público

“¡Y gana Win here!”, se relataba por altoparlante en el Hipódromo el sábado 21 de marzo. Ese día fue la última jornada de carreras de caballo que se hizo en Chile. En ella hubo 18 corridas. Y nadie en el público. Han pasado 35 días desde entonces en que los caballos han permanecido en los corrales sin correr, tras la decreto que emitió el Estado que prohíbe cualquier evento deportivo, religioso o cultural. Pero los 1800 equinos del Club Hípico de Santiago, los 308 del Club Hípico de Concepción, los 700 del Sporting y los 1400 del hipódromo de Chile necesitan ser alimentados y salir a galopar todos los días.

Bajo esa premisa, y preocupados ya que sus ingresos dependen de las apuestas, diferentes criadores, peticeros, corraleros, dueños de caballos y clubes se reunieron para lo que ellos denominaron “salvar la Hípica”, una comunidad de Instagram y Facebook que tiene por objetivo el regreso de las carreras a través de espectáculos sin público y con apuestas online. Para eso crearon el hashtag #NecesitamosCorrer.

“Somos 30.000 personas relacionadas con la industria de la hípica y todos los empleados de la hípico dependen de las carreras, se gana por carrera”, asegura Nicolás Prat, parte de este grupo. Según Prat, un día de carrera sin público no aumentaría la cantidad de trabajadores que ya asisten a los clubes para el mantenimiento de los caballos.

Teletrack

El 23 de abril el Club Hípico de Santiago a través del Consejo Superior de la Hípica presentó un protocolo a los Ministerios de Salud, Economía y Deportes en el que especificaron diferentes medidas de seguridad y sanidad para poder reactivar la hípica, así como el uso obligatorio de mascarillas –excepto para los jinetes durante la carrera– la instalación de alcohol gel en todo el recinto, la implementación de un segundo camarín en el club para evitar aglomeraciones, la estricta prohibición de ingreso a cualquier personal que no sea esencial en las carreras, entre otros. Este protocolo está inspirado en lo que están realizando en Uruguay, donde ya hay carreras, y en Brasil, país donde comenzarán durante estos días.

El gerente general del Club Hípico, Juan Pablo Lira, asegura que en apuestas el año pasado se vendieron 72 mil millones de pesos. “Será bastante difícil hacerlo online porque nosotros funcionábamos en un 55% a través de sucursales teletrack y un 20% en la cancha. Operar en estas condiciones es un desafío”, dice. A pesar de la adversidad, debido a que nunca han funcionado a través de apuestas online, Lira cree que es la única manera de poder subsistir. De hecho, hace unas semanas, el Club Hípico se acogió a la Ley de protección de empleo con el 50% de sus trabajadores. A los restantes, se les está pagando la mitad del sueldo.

A mediados de abril, Teletrack implementó un sistema móvil digital para llevar a cabo las apuestas desde la casa que consiste en una tarjeta física que se reparte a domicilio y funciona como prepago en cada carrera. Aún no está operativa, debido a que hace falta el «vamos» a las carreras.

Mensualmente, en el club hípico corren 130 jinetes, asisten 65 preparadores y hay 550 cuidadores. A esto se le suma el personal, de 500 personas, y los trabajadores de las 180 sucursales a lo largo de todo Chile. Según las estimaciones del club, las carreras con apuestas online podrían funcionar con 100 personas trabajando, entre los jueces de partida y llegada en la cancha, juez de peso, comisarios, paradores de carrera y otros. Sin embargo, todos esos trabajos se realizarían al aire libre.

“Nosotros en premios de carrera repartimos $600 millones mensuales, que van a los propietarios de los caballos y a los diferentes gremios hípicos. Adicionalmente repartimos 100 millones en asignaciones”, asegura Lira.

“Nos están matando”

En el caso del club Hípico de Concepción -que el año pasado cumplió cien años- los números son muchísimo más bajos. Al mes hay entre cuatro y seis encuentros con carreras y los premios mensuales rondan alrededor de los 100 millones de pesos. Su director, Jorge Porter, teme a que sea el próximo en cerrar, como ocurrió con Arica, Antofagasta Punta Arenas y La Serena hace años. “Nos están matando. Uno ve las colas para ir al banco, para el supermercado, el retail está reabriendo… ¡eso es mucho más hacinamiento!”, asegura.

En la quinta región, el Club Sporting también acogió parte de sus empleados a la ley. Sobre todo aquellos que trabajan en sucursales, pero manteniendo una dotación de personal para los caballos que se alojan ahí. Durante el año pasado, mensualmente vendieron un aproximado de $1500 millones de pesos en apuestas.

“Estos caballos, me decía mi padre, son verdaderos deportistas. Tienen presión médica semanal, entrenan todos los días, no tienen festivos ni fines de semana. No paran”, cuenta el director de la Asociación de Propieratios de Caballos de Carrera de la V región, Renzo Caprile.

Aún a la espera de una respuesta del ministerio de Salud, los clubes y los gremios relacionados a la hípica esperan poder volver a correr. “Hay gente que vive de esto y es por ellos que vamos a pelearla”, agrega Caprile.