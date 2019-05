Jaguar: Soledad Onetto junto al felino británico

“Estamos muy felices de integrar a nuestra familia a Soledad Onetto, ya que ella -sin duda- refleja todo el espíritu de nuestra marca, donde temas como el profesionalismo, la innovación y la mujer, son conceptos que tenemos en común. Nuestro objetivo es que, en conjunto, podamos acercar la marca a más personas para darle una mayor visibilidad en su proceso de renovación”, señaló Rodrigo Espinoza, gerente Jaguar Land Rover Chile.

De esta manera, Soledad Onetto conducirá el primer SUV de Jaguar, el modelo F-PACE, vehículo que inició la nueva era del fabricante inglés y se considera el punto de partida de la visible renovación del fabricante británico. En la línea con la acción, este modelo fue galardonado por el World Car of the Year 2017 y World Car Design of the Year 2017.

“Para mi es un orgullo poder representar a una marca tan reconocida a nivel mundial y local. Sin duda, ser parte de la estrategia de renovación de Jaguar es un privilegio, al igual que poder conducir uno de sus modelos más exitosos: F-PACE. Siempre he dicho que el auto que uno elige es la extensión de la persona. Yo elegí el modelo F-PACE, y estoy segura de que este SUV será un gran compañero en mi vida”, aseguró Soledad Onetto.

La marca atraviesa por un gran momento ya que su primer modelo completamente eléctrico de Jaguar, I-PACE, se transformó en el único auto a nivel mundial en ganar tres categorías de los premios “World Car Awards 2019” -los más relevantes de la industria automotriz- adjudicándose el “World Car of the Year 2019”, “World Design Car of the Year 2019” y “World Green Car of the Year 2019”.