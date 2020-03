Houseparty: la otra aplicación del momento

El creador de «Fortnite», Epic Games, compró Houseparty en junio de 2019. Tres años antes, la app enfocada en adolescentes había sido lanzada. Hoy tiene más de 10 millones de descargas en Android y otros varios millones en Apple.

Juntas abiertas

Una de las ventajas que tiene Houseparty es que permite tener conversaciones abiertas, a las que se pueden sumar contactos y contactos de mis contactos. Esta opción puede bloquearse «cerrando la sala» de juego o videochat, pero es una excelente alternativa para una reunión social a distancia.

En estas reuniones de hasta ocho personas se puede jugar Trivia, dibujar, Adivina Quién? y más. Todos los participantes de la llamada podrán participar del juego en tiempo real.

Seguridad

Calificada por VOGUE como la aplicación que debes descargar durante la cuarentena, Forbes investigó a través del experto en ciberseguridad y privacidad, Lukas Stefanko, quien dijo que no había nada de qué preocuparse, caso contrario a redes sociales como TikTok.

“Analicé el uso de permisos de la aplicación y, dado que la aplicación proporciona chats de video con tus amigos, es lógico que los permisos solicitados sean necesarios. No he encontrado ningún uso indebido de ellos por parte de la aplicación «, dijo Stefanko, investigador de la firma de seguridad cibernética ESET. «La aplicación no proporciona muchas opciones y configuraciones en la aplicación, lo que crea menos escenarios para explotar los problemas de seguridad».