Guillermo Tagle: “Esta pandemia provocó una aceleración total”

Hace dos semanas, y cuando recién empezaba la cuarentena, Guillermo Tagle escribió una larga reflexión que se transformó en viral por las redes, en la que planteaba los desafíos que se avecinaban por los días de encierro y las adversidades de la pandemia. “Es impresionante lo que pasó, pero claramente da cuenta de algo que está pasando internamente en las personas: estamos convencidos de que tenemos que salir adelante, tenemos que emprender. Esto nos cambió para siempre”, indica el presidente de Credicorp Capital Chile.

-En concreto, ¿cambiará la manera de hacer negocios?

-Está claro que sí. Por ejemplo, aquí estoy en mi casa, con mis hijos, compartiendo “oficina”, la pega cunde, y es grato. Pero complejo al mismo tiempo… lo complejo es la razón por la que estamos encerrados, porque esto no fue una opción, es una restricción para cuidar nuestra salud. De todas formas, el sistema operativo funciona bien. Es sorprendente. Por ejemplo, el 100% de las 260 personas de mi oficina están trabajando desde la casa. Era mucho más sencillo de lo que imaginábamos.

En cuanto a los cambios que se vienen, Tagle cree que hay dos ámbitos importantes que destacar. “Primero, uno económico: la magnitud del daño en algunos sectores, el incremento de la cesantía, la paralización de trabajo de los 2,5 millones independientes que hay en Chile harán indispensable ser más solidarios, comprometidos y responsables. En esta situación no hay temas ideológicos, hay que ayudar y ayudar. Derrotar el virus primero, ayudar a los heridos que queden en el camino, volver a poner en marcha a la economía después.

-¿Y en la forma misma de hacer los negocios?

-Sí. Hacer los cierres de operaciones, operar en bolsa, comprar y vender instrumentos, cerrar los fondos, recibir aportes, realizar rescates y que todo esté funcionando es bien sorprendente. Es algo que uno se planteaba hace un año: “Qué pasa si viene la mitad de la gente a la oficina y la otra mitad sigue en su casa. Ahorraríamos mucho espacio”. Y pasó. Sin pensarlo ni planearlo. Y la conclusión es que se puede hacer. Ese es el salto más violento y uno lo ve en todo ámbito. Hay ahorros de espacio, de insumos y de tiempo.

-¿Es mejor así?

-Estamos en un proceso de progreso y no sabíamos que éramos capaces de hacerlo. Nosotros, como tenemos oficina en tres países, habíamos contratado un sistema de videoconferencia, con línea para hablar, pantalla, cámaras. Contamos con dos salas para aquello, y las turnábamos. No sabíamos que había algo mucho más simple y que lo tienes a la mano, y que son todas estas apps. Hoy día tenemos videoconferencias múltiples, hay formas de pedir la palabra, de exponer. Ayer participé en una actividad con 120 personas. Impresionante. Entonces, cuando aprendes a usar esta tecnología, te desplazas a la velocidad de la luz desde una reunión a otra. Y cuando termina la última, estás en tu casa. Eso tiene un valor infinito.

-¿Volveremos a la rutina habitual?

-Hay cosas que mutarán para siempre. Yo tengo un directorio mensual en Perú y todos los meses viajo dos días allá. Eso implica que nueve o diez personas se desplacen, viajen, pasen una o dos noches en un hotel, para asistir a una reunión que dura una mañana. Cuando vuelva a la normalidad, vamos a evaluar si es necesario seguir haciéndolo. Porque la calidad de la reunión digital es enorme. Cambio dos días de viaje, por un botón donde nos juntamos los mismos. Eso va a cambiar violentamente la manera de hacer negocios.

-Y muchos dejarán de tener oficinas físicas para ahorrar ese costo.

-El sesgo natural que uno tiene por no haber vivido esta experiencia antes, es que las personas dejen de trabajar mientras están en sus casas, que no hagan la pega. Esas cosas rigurosas se van a ir disolviendo. En Icare, donde yo participo, hemos relizado seminarios para discutir cómo va a ser la brecha en aquellos que no se pueden adaptar. Todos, o prácticamente todos, se adaptaron. Sobre todo los que no sabían hacer un trabajo digital. Por ejemplo, un administrativo tuvo un autoentrenamiento violento. Esta pandemia provocó una aceleración total. La parte compleja es que hay un grupo de actividades que van a seguir siendo manuales. El daño a la economía es muy fuerte.

-En los sectores que requieren trabajos en terreno…

-Claro. Yo creo que hay una industria donde claramente va a haber un cambio cultural mayor. Todo lo que tiene que ver con viajes, hoteles, vacaciones. Ver gente que quedó atrapada en un crucero y que no pudo salir, claramente afectará a ese mercado. Y, por otro lado, en el caso de los que se dedican a hacer inversiones, probablemente esta herramienta de comunicación digital va a facilitar enormemente las cosas. El famoso roadshow, ahora uno se los va a replantear. Estuve con una persona que había participado de una ronda con 30 inversionistas en una hora. Eso, en otras circunstancias, hubiera requerido al menos una semana y harto dinero.

Hay un mundo que se va a acelerar. Se abrirán oportunidades en la manera de hacer negocios, no hay dudas. La rapidez e inmediatez que hemos evidenciado estos días son sorprendentes. La esperanza es que aquellos sectores que salgan fortalecidos, colaboren con aquellas industrias que tendrán que reducirse, o desaparecer. �