“Free Solo” el documental que triunfó en los Oscar

El pasado domingo se realizó la 91° edición de los Premios Oscar, donde la producción “Free Solo” se consagró en la categoría de “Mejor Documental”. La película muestra un ascenso en solitario y sin cuerdas del atleta de The North Face Alex Honnold en El Capitán, icónica pared de roca de 975 metros ubicada en el parque nacional Yosemite. El éxito de la producción ha sido tan alto que The New York Times la calificó como “una de las mejores hazañas atléticas de todos los tiempos”.

El documental en el que Alex Honnold escala sin cuerdas ha sido un éxito total, recaudando más de $18 millones de dólares y teniendo numerosos reconocimientos, obteniendo reseñas positivas por parte de la crítica. La pieza audiovisual se estrenará este domingo 3 de marzo en el canal National Geographic.

Cabe destacar que el protagonista estuvo el pasado 1 de diciembre en nuestro país, donde cerca de 700 personas llegaron a la tercera noche del Santiago Mountain Film Festival. Alex Honnold, llegaba de sorpresa para presentar la pieza audiovisual, siendo exhibido por primera vez en Chile. “Tenía muchas ganas de volver a Chile y compartir con la comunidad outdoor. La energía que tienen los escaladores y atletas chilenos es muy especial”, señaló Honnold durante el estreno.

Además, en su paso por Chile, junto a su esposa, Jennifer Lowe, presentó su fundación Alex Lowe Fundation, cuya principal misión es aumentar la seguridad de los escaladores nepalíes y sherpas, fomentando prácticas de escalada responsables, además de programas de apoyo.