Facebook quiere expandir su presencia hasta tu sala

Sin embargo, el software ya no basta. Facebook introdujo este 8 de octubre dos dispositivos para hacer videollamadas, Portal y Portal Plus, con el fin de expandir su presencia hasta la sala de los usuarios.

Portal y Portal Plus tienen una cámara de 12 megapixeles para video de alta definición, así como software de inteligencia artificial, y sirven para comunicación vía video. La cámara con inteligencia artificial sigue a los usuarios conforme se mueven para que puedan conversar sin tener que permanecer sentados e inmóviles. Los dispositivos también tienen a la asistente virtual de Amazon, Alexa, para que las personas puedan pedir música o revisar el clima.

Portal tiene una pantalla de diez pulgadas (25,4 centímetros) y se venderá por 199 dólares en Estados Unidos; Portal Plus, cuya pantalla de 15 pulgadas (38 centímetros) puede ser rotada, estará en 349 dólares. Facebook espera ofrecerlos a la venta en un sitio web dedicado solamente a eso para la Navidad y ya tiene una campaña de promoción lista para ello.

Los dispositivos son la primera incursión de Facebook para diseñar, construir y vender hardware a consumidores. Si Portal tiene éxito, la empresa podrá incentivar a más personas a utilizar la red social con mayor frecuencia.

Sin embargo, no podría ser peor momento para Facebook. Después de dos años de escándalos, quienes utilizaban la red social se encuentran recelosos; la empresa incluso anunció a finales de septiembre que hubo una vulneración de las cuentas de por lo menos cincuenta millones de personas, lo que también puso en jaque los accesos a aplicaciones de terceros para quienes usaban Facebook para ingresar a ellas.

Para atender las preocupaciones sobre privacidad, en Portal y Portal Plus se incluyó un apartado para cerrar inmediatamente la cámara y una cubierta para que no haya visibilidad del lente si no está en uso, dijo Facebook. Además todas las videollamadas serán cifradas y la empresa agregó que la tecnología de inteligencia artificial se gestionará desde el dispositivo, no desde servidores en Facebook.

Los dispositivos Portal fueron construidos con Facebook Messenger en mente; el software de comunicación está vinculado a todas las conexiones web de un usuario de Facebook. Ya que se conecta, puede hacer videollamadas en cualquiera de sus dispositivos: Portal, una tableta, su móvil o una computadora de escritorio.

El mercado al que pretende incursionar Facebook es muy competitivo. Las bocinas controladas por voz, empezando por el Echo de Amazon lanzado en 2015, es pequeño pero va en crecimiento y ya está dominado por Amazon y Google en Estados Unidos, mientras que en lugares como China las empresas Alibaba y Xiaomi han tenido éxito con sus productos de control de voz con inteligencia artificial.

Varios de los dispositivos de bocinas inteligentes ya tienen también pantallas para llamadas, ver videos y usar aplicaciones.

Rafa Camargo, el vicepresidente de Facebook a cargo de Portal, dijo que hubo escepticismo por el producto en el interior mismo de Facebook, sobre todo porque Amazon y Google se han enfocado en las bocinas y no tanto en el video. Pero mencionó que el uso de comandos de voz debe ser solo una parte del producto.

Facebook ha desarrollado hardware antes, pero no con tanto involucramiento como con Portal; por ejemplo, comercializa lentes de realidad virtual, pero a partir de la adquisición de la empresa emergente Oculus en 2014.

