Elon Musk: de ignorar el coronavirus a producir respiradores mecánicos

Trabajadores de SpaceX durante la semana pasada, le consultaron a Elon Musk (48) sobre el protocolo a seguir por el Coronavirus y su rápida expansión. Ante las preguntas, él respondió que tenían más posibilidades de morir en un accidente de auto que por Covid-19. Aún así, si un trabajador presentaba síntomas podía ausentarse.

A pesar de ser transparente con sus dudas respecto a la pandemia, Musk se comprometió a fabricar ventiladores mecánicos si hubiera hospitales con necesidad. El mensaje no es tan claro debido a que señala que Tesla realiza autos con sistemas sofisticados, mientras que SpaceX crea naves espaciales. «Los ventiladores no son difícil de hacer, pero no se pueden producir instantáneamente. Qué hospitales tienen escasez?».

Tesla makes cars with sophisticated hvac systems. SpaceX makes spacecraft with life support systems. Ventilators are not difficult, but cannot be produced instantly. Which hospitals have these shortages you speak of right now?

Ante su anuncio, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ya ha aceptado la oferta de Musk, afirmando que el país sufre una «escasez drástica».

@elonmusk New York City is buying!

Our country is facing a drastic shortage and we need ventilators ASAP — we will need thousands in this city over the next few weeks. We’re getting them as fast as we can but we could use your help!

We’re reaching out to you directly.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 19, 2020