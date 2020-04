El relato del jefe de logística de las mascarillas de Luksic

“Lo que hicimos el sábado, ha sido de las experiencias más gratificantes de mi vida. Los chilenos tenemos que sacarnos el sombrero por Luksic. Te cuento la historia completa. Yo antes trabajaba en Sherwin-Williams, era jefe de Centro Distribución. Ahí estuve tres años. Hasta que en diciembre, por tema de contingencia nacional, y del estallido social, quedé sin trabajo.

Yo soy bastante adicto a LinkedIn. Me meto bien seguido a revisar la página. Y en una de esas visitas apareció un aviso de la empresa Aerosan buscando una persona para el cargo de jefe de Operaciones. Yo conozco este rubro y esta industria porque desde el 90 hasta el 93 trabajé en Ladeco como despachador comercial de aeronaves. Después me mudé a otros trabajos relacionados a aeropuertos. Me conozco todas los aeronaves. Estudié en la Escuela de Especialidades y me perfeccioné como ingeniero logístico en la Universidad de Santiago.

Cuando apareció este aviso de jefe de operaciones de Aerosan para aeropuerto de Santiago no dudé en postular. El 2 de marzo fue mi primer día de trabajo. Fue maravilloso volver a encontrarme con el aeropuerto, y aunque ahora hay otras aeronaves y todo está remodelado, los códigos no se olvidan, es como andar en bicicleta: LA es Latam, AZ es Alitalia, DL es Delta Airlines. Fue muy lindo volver.

Y justo apareció la pandemia. Seguí con mi rutina habitual: 24/7 de lunes a domingo. Yo he tomado varios cursos de prevención de riesgos, por eso me sentí muy compenetrado con la emergencia y de inmediato colaboré para tomar acciones de cuidado con los colaboradores, mejorar la calidad de vestuarios, establecer protocolo de saludos, no más abrazos, no más besos, todos nos decíamos hola con los codos. En estas crisis es cuando aparecen oportunidades para aportar pequeños granitos de arena.

Eso fue lo que ocurrió el día jueves 16 de abril. A las 2 de la tarde jefe me dijo: “Luis, la Fundación Luksic está trayendo mascarillas de China. Hay que rastrear el avión de despegue a aterrizaje”. “Esta misión es mía”, respondí yo de inmediato”. Teníamos que tener informado a Luksic de todo lo que iba pasando en el viaje.

El vuelo era el LA 1231, Shanghai-Auckland, Auckland-Santiago. Este no era un vuelo de carga. Casi todos esos están en China estos días por la contingencia. Este era un avión de pasajeros: un Boening 787-900 Dreamliner de Latam. Pero como era una urgencia, se utilizó igual.

El avión partió de Auckland a las 4pm. Me avisaron que se instalaron las 2 mil cajas con, con 500 mascarillas cada, por todos los asientos: sobre los asientos se puso un plástico y sobre el plástico una malla para dejarlas rígidas. El vuelo era muy secreto porque nos podrían haber requisado el avión. Por eso la idea era mantenerlo bajo reserva.

Organicé el equipo que trabajaría esa noche. Los que estuvieron en ese turno, fue gente que quiso trabajar. “Yo le manejo la grúa, yo quiero cooperar”, me dijeron varios. Así armamos el grupo de 8 personas.

A las 4 de la tarde, cada uno se fue a su casa. Yo vivo en Huechuraba, me demoro 20 minutos al aeropuerto. A las 7 comí en con mi novia y a las 1 am volví.

Por itinerario el avión llegaba a las 4 am, pero me avisaron que venía adelantado, reuní rápidamente a la gente y nos fuimos a la loza a esperar. Llegó a las 2:06 am. Estábamos abajo en la pista esperando. Bajaron los pilotos, y las 5 tripulaciones a cargo (15 personas) de estas 62 horas de vuelo. Y todos aplaudimos de inmediato. ¡Aplaudimos fuerte a los pilotos! Y cantamos un “c-h-i”. Todos nos emocionamos. Fue un momento único y muy especial.

Y ahí empezó mi pega. Apenas descendieron, LaTam Cargo me dio permiso para subir al avión. Las cajas venían guardadas en los maleteros, incluso dentro de los baños. Ahí nos dimos cuenta que estaba utilizada la máxima capacidad del avión.

Entre 3am y 5am descargamos las cajas. Las bajamos a piso y me las entregaron a mi para llevarlas a mi bodega. Ahí las separamos en palets: 58 cajas en cada uno. A las 10 am llegó Correos de Chile con tres camiones para distribuirlo a nivel nacional. Nos demoramos 45 minutos en cargar los camiones. Cada uno llevó 25 palets. Y partieron.

Me sentí muy satisfecho. No sé muy bien cómo explicarlo. Fue uno de mis mejores sueños cumplidos. No hubo ninguno dañado y todos estaban súper comprometidos. Nunca hablé con él, pero sabíamos que estaba monitoreando todo. Ojalá hubieran más Luksic, me encantaría darle las gracias porque él nos permitió aportar un pequeño grano de arena para que Chile fuera un poco mejor. Y para que en esta pandemia nos contagiemos todos. Pero de energía positiva».