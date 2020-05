El plan de reapertura de Disney: Shanghái será el primero

El 25 de enero Shanghái Disneyland cerró sus puertas. Las música, gritos y risas de sus 80.000 visitantes diarios fueron apagados tras la llegada de la pandemia. Ayer, a través de un tuit, la compañía señaló que reabrirá el parque de diversiones a partir del próximo lunes con estrictas medidas de seguridad e higiene: habrá límites de asistencia con entradas reservadas, distanciamiento en filas y sanitización constante de juegos. Además, solo podrán ingresar 24.000 visitantes, es decir, un 30% de lo usual.

“Si bien algunas cosas se verán un poco diferentes, debes saber que una experiencia mágica te espera en Shanghái Disneyland. Ahora, más que nunca, Shanghái Disney Resort es un lugar especial para que las familias y los fanáticos creen recuerdos alegres y celebren estar juntos una vez más”, señaló el presidente del parque Joe Schott a través de un comunicado.

We’re pleased to announce that Shanghai Disneyland will reopen with controlled capacity on May 11, 2020.✨https://t.co/afNZZyn9k1 pic.twitter.com/Ypq5rQloaR

— Disney Parks News (@DisneyParksNews) May 5, 2020