El “padre de la BBC” y sus consejos para trabajar desde la casa

Kelly es conocido como “BBC dad”, luego de que hablando sobre el juicio político de la entonces presidente de Corea del Sur, Park Geun-hye para BBC World News por conferencia, sus dos hijos –seguidos por su señora- se colaran a su transmisión por streaming. Su video, que tiene mas de 35 millones de reproducciones en Youtube, ha regresado a nuestros grupos de whatsapp y redes sociales por el tele trabajo ante la pandemia del COVID-19.

“Creo que uno de sus hijos acaba de entrar”, dice el conductor de la BBC al ver en la pantalla a la hija de Kelly, Marion, de 4 años, quien abre la puerta mientras baila y observa la conferencia con total inocencia. Seguida de ella entra su hermano James de 9 meses en un andador, a lo que se sumo la mamá de los niños, Jung-a Kim, mientras Kelly pide disculpas y se ríe disimuladamente. Manteniendo la compostura, y pasado el episodio, continúa hablando de política y retoma la entrevista. El hecho ocurrió el 10 de marzo de 2017 y solo ese día, obtuvo más de 6 millones de reproducciones en Youtube y fue Trending Topic en Twitter a nivel mundial. Además fue el video más visto de Reino Unido de ese año.

En diciembre de 2017, YouTube dio a conocer que fue el décimo video más reproducido del año. Ese mes, Kelly confesó en una entrevista en televisión que pensó que podía haber sido “el final de mi carrera”.

Kelly nació en Ohio, Estados Unidos, y se graduó de historia y ciencias políticas en la Universidad de Miami. Luego estudió relaciones internacionales en 2002 e hizo un doctorado en 2005.

Según un artículo publicado por The Guardian, Kelly frecuenta hablar de relaciones internacionales y Corea por streaming desde su departamento en Buscan, Corea del Sur, y que siempre deja la puerta cerrada con llave. “Esa vez lo olvidé”, dijo.

Tras la entrevista, Kelly se reunió con su señora fuera de su oficina. Fue entonces cuando pensó que su carrera había llegado a su fin.

Una hora después, un productor de BBC News le pidió autorización para compartir el extracto del video en sus redes sociales.

En los siguientes días, medios de todo el mundo contactaron a Kelly. Incluso Ellen de Generes quería que el “BBC dad” fuera a su programa. En el caso de Marion, su jardín infantil debió ser protegido con un guardia de seguridad.

A través de Twitter, Kelly ha publicado diferentes tips para trabajar con niños en casa. En su propia biografía de la red social se describe como “BBC Dad (yes, really)”.

