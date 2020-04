El deporte en pandemia

11: 40 de la mañana del domingo 19 de abril. Valeria Argandoña, se sube a su trotadora para correr en la primera maratón via streaming organizada por la empresa cervecera Michelob Ultra, firma que logró recaudar 12 millones de pesos para donar a los afectados por la pandemia. Hizo diez kilómetros en 55 minutos. “Correr en cinta y en la calle son cosas son muy distintas. En la cinta necesitas más equilibrio y concentración para poder estar 1 hora sin cambiar los estímulos”, comenta Argandoña.

Antes de la cuarentena la deportista corría 6 días a la semana en calle y dejaba uno para reponerse. Desde el 16 de marzo tuvo que adaptarse al encierro producto del Covid-19. Para esto, ha integrado a su rutina la bicicleta estática y preparaciones físicas de la aplicación Asics Studio, que tiene una guía para realizar ejercicios en casa confeccionada por profesionales del área. “No hay que abusar de las máquinas por la diferencia de los impactos. Más que un beneficio, puede ser dañino”, agrega.

Cientos de deportistas han debido adaptarse a esta nueva realidad. Más aún en las comunas con cuarentena absoluta, que impiden que sus habitantes puedan salir de sus casas. Pero esto no quiere decir que la actividad física deba quedar eliminada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que una persona adulta realice una actividad física entre 150 a 300 minutos por semana para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial, cáncer o depresiones, complicaciones que agravan los casos de Covid-19.

Lo mínimo: 10 mil pasos al día

Brooke Raboutou (18) es una escaladora estadounidense. Este año participaría en los Juegos Olímpicos en Tokio, pero el encierro le ha impedido entrenar al nivel que el torneo exije. Para no perder training, armó un muro para ejercitar en su casa. “Escalo las paredes y los muebles de mi casa y subo los videos a redes sociales para que otros se entusiasmen y vean que hay posibilidades dentro del enciero”, comenta. Y agrega: “El deporte es una oportunidad para liberar la ansiedad que nos puede provocar el estar encerrados. Yo me libero y boto el estrés”. Y, por mientras esperamos la vuelta a la normalidad, la experta recomienda a profesionales y amateurs de este deporte, aprovechar este tiempo de encierro para hacer estirameientos y mejorar la flexibilidad, algo que a su juicio será fundamental a la hora de volver a entrenar con la misma exigencia de antes.

En esa misma línea, José Gómez, máster en Ciencias de la Actividad Física de la Universidad de Madrid y fundador del Centro de Entrenamiento y Rehabilitación Motion, asegura que es importante no dejar de moverse mientras estemos en la casa. Sobre todo, los adultos mayores. “La inactividad, aunque sea de muy pocos días, en un adulto mayor se traduce en un deterioro profundo en la salud y capacidad funcional. Un sujeto joven, a pesar de verse afectado, no será al mismo nivel”, explica.

Para esto, es fundamental, según el entrenador, realizar ejercicios de fuerza mínimo 2 a 3 veces por semana. “Pueden usar su propio peso corporal o también bidones con agua, mochilas con peso o cualquier elemento que aporte carga externa”, señala. La idea, enfatiza, es no perder la fuerza y masa muscular.

A modo de recomensación dice que lo ideal es caminar mínimo 10.000 pasos al día. Esto se puede lograr de una forma tan simple, como haciendo las tareas de la casa. O, si la norma lo permite, salir a dar una vuelta a la manzana. “En caso de no completar los pasos, ojalá agreguen ejercicio cardiovascular a la rutina”, asegura. Esto puede ser con una caminadora o bicicleta estática, saltando la cuerda, o incluso moverse puertas adentro. Mientras que para los ejercicios de fuerza, recomienda hacer flexiones y planchas, y, para el tren inferior añadir ejercicios unilaterales, como estocadas. Para las personas que buscan seguir una rutina, recomienda la cuenta de instagram BandasMoution, la que con pocos implementos te permite entrenar todo el cuerpo.

Rodillo para los ciclistas

Canuto Errazuriz es un conocido corredor y ciclista de montaña chileno, récord mundial de velocidad en el complejo recorrido “O+W”, de las Torres del Paine. Cuenta que desde el domingo 15 de marzo no ha salido a entrenar. “Antes lo hacía 10 horas a la semana, eso es por lo menos 5 o 6 días”, señala. Cuenta que gracias a un rodillo que tiene en su casa, convertió su bicicleta de montaña en una estática. El precio de estos elementos son variables: van desde los 40 mil pesos hasta 1 millón de pesos. “Esto incluso puede tener beneficios: en la calle es imposible andar a 160 pulsaciones. Las frenadas y los autos no lo permiten. En el rodillo vas andando de forma pareja. Ahora entreno como 15 horas a la semana”, añade.

Errázuriz dice que lo importante es no dejar de moverse, mantener una rutina y evitar los momentos prolongados de ocio o de poca actividad física. Aunque asegura que salir a la montaña sigue siendo más atractivo, asegura que él optó por no hacerlo, pese a que la cuarentena se haya liberado: “Es mi posición, porque si salgo y me lesiono, estoy complicando las cosas y eso no aporta en nada.” “Pero hay que buscar una forma de botar el estrés en la casa”, recomienda.

José Gómez cuenta que varios de sus alumnos le han confesado que el encierro les afecta a nivel psicológico. Según el entrenador, esto ha desordenando los patrones del sueño y de alimentación, haciendo que tengan menos energía para superar el día. Para ordenar esto asegura que es fundamental también la alimentación saludable y el buen dormir.