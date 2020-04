¿De qué habló Piñera en la reunión con los empresarios?

La reunión partió a las 10:30 en punto. En el primer piso de La Moneda, en el Salón O’ Higgins se reunió el Presidente Sebastián Piñera con los timoneles gremiales -Juan Sutil, de la CPC; Bernardo Larraín de la Sofofa, Joaquín Villarino del Consejo Minero y Patricio Donoso de la CChC-; los empresarios Carlo Solari, presidente del directorio de Falabella, y Charles Kimber, gerente de Asuntos Corporativos de Arauco; Alexander Galetovic, académico de la UAI y Federico Valdés, rector de la UDD; el ministro de Economía Lucas Palacios; y el coordinador de la mesa Covid Cristián Varela. Más tarde, cuando hubo finalizado su punto de prensa, se sumó el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

La idea de la reunión salió desde Presidencia: con la inquietud de echar a andar el carnet Covid -para las personas que se recuperaron del virus- y los test rápidos -que detectan también a los asintomáticos- en el entorno de Piñera quisieron ver en primera persona cómo era la realidad de las empresas. Con eso en la mira, Piñera comenzó el encuentro planteándoles cuál era el escenario actual y cómo avanzar en esta nueva normalidad, entendiendo que hay que aprender a convivir con el coronavirus, en un escenario que podría durar incluso los próximos dos años. En eso, cuentan los presentes, fue enfático en señalar que “hasta ahora” la crisis sanitaria se ha podido controlar relativamente bien. Pero que hay una necesidad de retomar las actividades que están paradas. “Habló de cómo esto no ha sido tan dramático del punto de vista sanitario a como se esperaba, pero siendo realista de que no se sabe qué pueda pasar en el futuro: si va a ser una ola de contagios, varias olas, si el virus va a mutar, pero a la espera de eso no nos podemos quedar parados”, relata una persona que asistió a la reunión.

Luego el timonel de la CPC tomó la palabra y comentó cómo varios sectores han logrado seguir trabajando -tomando todas las medidas sanitarias de resguardo-, en aquellas comunas sin cuarentena. Le siguió Bernardo Larraín quien entregó una minuta al mandatario con recomendaciones para prepararse para pasar del modo “cuarentena” a un modo “normalización”, con ideas que se han implementado en países asiáticos al respecto para preparar la operación de los servicios públicos. El documento tiene 4 áreas críticas: los protocolos para dar seguridad y tranquilidad para que los trabajadores puedan operar; la colaboración de los servicios públicos donde muchos permisos y procesos se deben hacer virtuales; la cadenas de suministro -en otros países se han visto problemas en la llegada de personal especializado y equipos para poner en marcha proyectos, por las fronteras cerradas-; y la modalidad de operaciones flexibles tanto en el trabajo a distancia como en la flexibilidad de las jornadas. Uno de los puntos críticos que planteó, fue la demora que estaría generando los controles sanitarios en las cadenas logísticas y de transportes en el país.

Después fue el turno de Villarino, quien reconoció que la minería “ha andado bien”, dentro de todo, ya que aunque ha disminuido un poco la dotación, no se ha sacrificado mucha producción. Su preocupación está en la llegada de un brote al norte del país, donde se encuentra la mayoría de las faenas mineras, ya que hasta la fecha solamente Los Bronces, en Lo Barnechea, ha sido impactada por la cuarentena. Por eso, dijo, cuando esto ocurra, es importante que los permisos para operar puedan obtenerse de forma fluida.

Patricio Donoso, en tanto, dijo que el impacto económico en la construcción ha sido más estructural y que comenzó con el estallido social. El pedido al Mandatario se enfocó en intentar mantener abiertas las faenas asociadas a empresas públicas lo más activas posible para que no sean fuente de paralización.

Comunicar tranquilidad

Después de las exposiciones de los cuatro gremios, el empresario Carlo Solari tomó la palabra y contó el caso de Tottus, de cómo había logrado mantenerse operativo, tomando todas las medidas sanitarias. Aseguró que eso ha permitido mantener una tasa de contagios muy baja entre los trabajadores. Y Kimber, en una intervención más corta, habló en la misma línea: cómo han seguido operativos implementando protocolos muy estrictos, y sin problemáticas de contagio.

“El foco es que hay muchos sectores que han seguido trabajando sin problemas en comunas sin cuarentenas -tomando medidas sanitarias- como la minería, la agroindustria, entre otros; que los protocolos que se están implementando desde el ministerio de Salud, pero también internamente en las empresas han sido bastante eficientes”, aseguró alguien que estuvo ahí. Por eso, agrega otro, la conclusión es que hay que comunicar que la gente que está yendo a trabajar no se está poniendo en riesgo, no se han visto brotes en los lugares de trabajo. “En algunos casos puede ser peor quedarse en la casa, en condiciones de hacinamiento, que ir a trabajar a lugares donde está controlado”, señala.

El ministro de Salud llegó al final de la reunión y señaló -en línea con lo expuesto por el Presidente- que “todo se había preparado para un escenario peor, que hasta ahora no se había dado”. Entonces fue el turno desde la academia: Galetovic -quien ha estado trabajando en un comité asesor en la UAI sobre cómo retomar el trabajo minimizando las posibilidades de contagio a través de la implementación de test rápidos- y Valdés comentaron algunos estudios que estaban haciendo de la población a partir de estas pruebas.

Todos los asistentes, cuenta una persona de la reunión, destacaron la gestión del gobierno tanto sanitaria como económica. Y a las 12:15 en punto, luego de haber tomado café y agua, se terminó el encuentro.