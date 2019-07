Cuatro viñas chilenas destacan entre las veinte mejores del mundo

View this post on Instagram

Congratulations to all the vineyards who were listed in last night's #WorldsBestVineyards2019 announcement in London. Here is a photo of the top 50 #WorldsBestVineyards at the event. Big shout out to the vineyards who came in the top 25: 1 @zuccardivalledeuco 2 @bodegagarzon 3 @bodegasrlopezdeheredia 4 @quintadocrasto 5 @catenawines 6 @vinosmontes 6 @ClosApalta 8 @ripponvineyard 9 @marquesderiscal 10 @dr.loosen 11 @craggyrange 12 @robertmondavi 13 @penfolds 14 @vik_wine 15 @weingut_tement 16 @smithhautlafitte 17 @errazurizwines 18 @MarchesiAntinori 19 @opusonewinery 20 @domaenewachau 21 @schlossjohannisberg 22 @chateaumargaux 23 @viumanentwinery 24 @vivancoculturadevino 25 @bodegacolome