Crisis Covid 19: Así es el trabajo por dentro de un hotel sanitario en España

Todos los días, cerca de las 6:30 de la mañana, la enfermera Mónica Ríos de Juan, sale de su departamento y camina -con guantes y mascarilla- cerca de una hora hasta llegar al Hotel Vía Castellana, ubicado en un elegante barrio madrileño a pasos de la tradicional Plaza Castilla. Allí trabaja desde hace ya tres semanas. Su labor, en todo caso, no tiene nada que ver con la hotelería o turismo: las nueve plantas que componen el edificio se han transformado en un verdadero hospital equipado para recibir a pacientes diagnosticados con Covid 19.

El Vía Castellana es uno de los 13 hoteles de la capital española que han sido acondicionados para complementar la atiborrada red sanitaria de esa ciudad. De hecho, la principal función de estos establecimientos es alojar a aquellos enfermos que presentan una evolución favorable de la enfermedad, pero que por motivos sociales o familiares no pueden mantener la cuarentena en sus casas. Un modelo que también se irá implementando en Chile a medida que los hospitales y clínicas se vayan saturando.

“Todos los ‘hoteles sanitarizados’ -como se conoce a estos establecimientos- están asociados a algún hospital en específico. El Vía Castellana, por ejemplo, trabaja bajo supervisión del Hospital La Paz-Carlos III”, cuenta Mónica, que es hija de un chileno radicado en España.

Cada mañana, cerca de las 7:30 AM, la enfermera de 26 años llega hasta ahí y se prepara para recibir su turno, el que comienza a las 7:45 y dura, en teoría hasta las 3:00 PM. “Eso es en teoría, porque por lo general me quedo hasta pasadas las 4 de la tarde”, cuenta Mónica, que está ad portas de recibirse de profesora, pero que ante la grave crisis producida por el coronavirus en su país no dudó en vestir nuevamente su traje de enfermera.

El día a día

Los nuevos pisos del hotel se han dispuesto para recibir tanto a los enfermos como al personal médico que residen habitualmente fuera de Madrid. Así, en las dos primeras plantas están las habitaciones de médicos y enfermeras, mientras que el tercer piso se utiliza de sala y centro de coordinación, conocida como zona limpia, donde solo se puede entrar luego de haberse quitado todo el traje que se utiliza para visitar pacientes. A partir del cuarto y hasta el noveno piso residen los pacientes, cada uno tiene su propia pieza con baño incluido.

En general, los médicos que trabajan en este tipo de recintos son doctores que si bien ya terminaron la carrera de medicina general aún no han hecho su especialidad. También los hay que están en estos momentos cursando sus especialidades sanitarias y forman parte del MIR (Médicos Internos Residentes).

En el Vía Castellana trabajan 9 médicos, que se turnan los horarios y días de la semana, y hay 18 enfermeras con turnos asignados: mañana, tarde y noche. “Yo trabajo en el de mañana junto a otras cinco compañeras. Durante los días de semana, cada una tiene a cargo una planta completa y en cada planta hay cerca de 20 pacientes. Los fines de semana, en cambio, cada enfermera tiene a cargo dos pisos completos, pero contamos con la ayuda de estudiantes de enfermería de último año”, cuenta Mónica.

En principio todos los contagiados que llegan a los hoteles sanitarizados son autónomos, es decir, capaces de bañarse y tomar sus medicamentos solos. “En general esa condición se cumple, pero yo tengo pacientes que están más complicados y hay dos o tres que han necesitado oxigeno y otras atenciones especiales”, revela la enfermera.

Durante las ocho horas que dura cada tanda de trabajo asignado las enfermeras se preocupan de preparar las hojas de medicación de los pacientes, allí se les indica claramente qué remedio y a qué hora se lo deben tomar. Asimismo, cada mañana, Mónica visita los enfermos de su piso y le toma las “constantes”: temperatura, presión y oxigenación.

“Para hacer ese trabajo tomamos medidas de seguridad extremas. Es decir, utilizamos un equipo completo que incluye una pantalla protectora que parece casco -ríe-; una bata blanca impermeable; antiparras; mascarilla FPP2; doble guante y un gorrito de hule para cubrir el pelo”, cuenta y agrega que cuando les van a dejar la comida y están a distancia más prudente de los pacientes solo utilizan una mascarilla, guantes y una bata verde.

El plan original de la autoridad española era que los Covid 19 positivo cumplieran en estos establecimientos los 14 días de aislamiento que recomienda el protocolo sanitario en torno al coronavirus, pero las condiciones han ido cambiando. “La presión hospitalaria es tan grande que se han debido flexibilizar las condiciones para que haya más espacio disponible, así en muchos casos si un paciente no manifiesta ningún síntoma durante 48 horas seguidas es dado de alta del hotel”, cuenta Mónica con cierta preocupación.

La enfermera asegura que ha sido una experiencia increíble y está muy contenta de haber podido ayudar a su país en este difícil momento, pese a que hay días que llega a su casa muy cansada, la llena de alegría cada vez que un paciente es dado de alta. “Esas caras llenas de gratitud y felicidad serán inolvidables”, confiesa.