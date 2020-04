Creadora de la serie ‘Pandemic’: “Se sabía que el coronavirus era un evento probable… y catastrófico”

-¿Aló? No me queda batería. Dame 10 minutos porque vengo del hospital y tengo que desinfectarme.

Son casi las 11 de la noche del lunes 6 de abril. La doctora y periodista del New York Times, Sheri Fink, contesta el teléfono en Nueva York. Está investigando in situ la situación de los hospitales en la ciudad que tiene mayor número de contagiados en Estados Unidos. “Es una nueva normalidad. Es similar a reportear en un hospital durante un huracán, cosa que ya he hecho antes”, cuenta cuando retoma la llamada. “Paso el día con doctores, enfermeras, pacientes, limpiadores, terapistas, proveedores, y todos los que hacen que el hospital siga funcionando aun cuando muchos de sus trabajadores están enfermos”, relata.

La profesional se entrenó sobre cómo protegerse en caso de epidemias en África en 2015, cuando cubrió el brote del ébola en ese continente. Aun así, dice, “no creo que haya nadie libre de riesgo”. Fink sabe de catástrofes, sabe de refugiados. Y sobre todo, sabe de pandemias. Junto al médico Ryan McGarry creó la docuserie de Netflix “Pandemic: how to prevent an outbreak”. La serie de seis capítulos –de 20 minutos cada uno– narra a través de los profesionales de la primera línea la batalla a las múltiples gripes y cómo se preparan para detener el brote global que se avecina. Pandemic fue estrenada el 22 de enero, un día después de que se reportara el primer caso de coronavirus en suelo norteamericano. Pero cuando Fink comenzó el proyecto tres años atrás, nada esto estaba en la retina.

McGarry, médico de Keck Medicine de USC, había hecho un documental de su entrenamiento como doctor. Le ofrecieron realizar una nueva producción, y para ello se puso en contacto con los otros profesionales, entre ellos la periodista del NYTimes. “Yo había reporteado brotes de enfermedades infecciosas, sabía que teníamos algunas vulnerabilidades en nuestra preparación para la próxima pandemia. Y se nos ocurrió que sería una buena idea hacer una serie al respecto. Pero no la típica serie de miedo con mucha gente sentada y contándote lo que podría pasar, sino una docuserie donde acompañáramos a las personas de la primera fila: doctores tratando enfermos en un brote de gripe; el combate del ébola; creadores de vacunas; los antivacunas. Al mostrar eso pretendíamos enseñar a la gente sobre las panemias. Algo que ya no tenemos que hacer”.

Sheri Fink guarda silencio. Y continúa: “Es triste ver que esto ocurrió. Todos los expertos con los que conversamos dijeron que este no era un tema de si va a ocurrir o no, sino de cuándo. Y es duro ver ahora a personas decir ´nadie pudo predecir esto’, porque por supuesto que todos los expertos lo predijeron y está sucediendo algo muy similar a lo que fuimos advertidos”, agrega.

De la medicina a Netflix

Fink nació en Detroit. Estudió Psicología en la Universidad de Michigan y luego se doctoró en Neurociencias en Stanford. Antes de hacer la residencia se tomó un tiempo sabático para ayudar en emergencias en zonas de conflicto y desastre. Ahí escribió su primer libro “Hospital de guerra: una verdadera historia de cirugía y supervivencia», sobre médicos asediados durante el genocidio en Srebrenica, Bosnia-Herzegovina. Luego escribió “Cinco días en el Memorial: vida y muerte en un hospital devastado por la tormenta”, sobre el huracán Katrina, y en 2015 su investigación sobre el ébola en África le valió un Pulitzer. “Escribir sobre medicina se convirtió en mi dedicación de tiempo completo a lo largo de los años. Fue una decisión difícil, pero decidí no tratar de equilibrar ambos tipos de trabajo y comprometerme completamente con uno”, cuenta.

La periodista cuenta que la idea de Pandemic se gestó en 2017 y se grabó entre 2018 y 2019 siguiendo una temporada completa de gripe en el hemisferio norte. En su rol de productora ejecutiva, estuvo a cargo de escoger a las personas que aparecerían en la serie y de los escenarios donde se iba a grabar. Con eso listo, la productora ZPZ grabó y editó las imágenes. Luego Netflix contrató un “show runner”, que les enviaba las escenas de los capítulos para que le entregaran el feedback.

-¿Cómo llegaron a Netflix?

-Fuimos a ver con qué plataforma trabajaríamos y ellos se interesaron mucho. Inicialmente nuestro plan era enfocarlo en EEUU por presupuesto, pero en Netflix nos dijeron: ‘No, esto es un tema importante en el mundo,’ y nos dieron la capacidad de hacer una serie global.

-¿Cómo respondió la audiencia?

-Netflix nos dio números pero he estado muy ocupada en mi trabajo porque soy reportera tiempo completo. Sé que la ha visto mucho más gente de lo que esperábamos. Y es bueno saber que ha sido útil para entender más sobre la pandemia en tiempos en que hay mucha confusión y miedo. Las personas de la serie son reales, son la primera línea, los mismos que están haciendo frente ahora al Covid-19.

Epicentro

-¿El gobierno norteamericano no dimensionó lo que sucedería?

-Hay gente que se dedica a a preparar a los equipos médicos para estas situaciones, como la doctora Syra Marad, que aparece en la serie. Por eso sé que había personas que estaban muy alerta de la peligrosidad desde un comienzo. No creo que fue por falta de conocimiento, pero claro que hubo tiempo perdido. Creo que es difícil para los seres humanos imaginarse el peor esenario.

-No lo creen…

-No es que no lo creamos, es que no lo queremos creer. No nos permitimos pensarlo y no nos preparamos para ello. Pero se sabía que este era un evento probable y catastrófico, es uno de los escenarios de planificación federal. Pero creo que como tenemos prioridades diarias y la gente se enfoca en eso, el gobierno, las empresas, incluso las familias, lo dejamos de lado.

-Nueva York hoy es el epicentro de los contagios de EEUU, ¿por qué?

-Algunos de mis colegas han escrito al respecto. Un tema que es cierto es que en EEUU no estabamos haciendo test del virus hasta algún tiempo en marzo. El virus se estaba esparciendo y nadie estaba al tanto, nadie estaba tomando esos pasos agresivos para trazar los contactos, que es la técnica que se ocupa en salud pública para asegurar que las personas que han estado en contacto con los enfermos se queden en casa. Eso no lo hicimos. Nada. Hasta que ya estaba muy esparcido. Y ademas vivimos en una ciudad muy densa, nos movemos en transporte público.

-¿Qué sentiste al notar que todo lo que grabaste e investigaste en esos tres años se estaba volviendo realidad?

-Mientras iba siguiendo las noticias me dio mucha angustia imaginar lo que iba a venir. Sentí pavor.