Cinco nombres de la electrónica chilena

Kamila Govorcin

Su trabajo como productora, Dj y directora junto a Elías Vásquez, del sello Panal Records, siempre ha sido contundente. Su producción musical fluye naturalmente como información que necesitara sacar de su cuerpo, muy similar a cómo opera como Dj. Anhelo es su último Ep, disponible en Soundcloud: https://soundcloud.com/kami-govorcin

Caustics Collective

Simone Corbalán (Ochi), Carlos Ramírez (Escobar G.) y Cristóbal Jiménez lideran el colectivo Caustics, una plataforma multidisciplinaria entre música y diseño. Su trabajo a la fecha se traduce en el reciente Ep de Pululosz, y también como curadores de una radio online donde se puede escuchar, para dar un ejemplo, material recopilado por el arquitecto y reconocido coleccionista Osvaldo Sotomayor en su programa Partes y Piezas. https://caustics.systems/

Nicolás Jaar / Against All Logic

Es uno de los nombres más importantes de la electrónica a nivel mundial, y a pesar de haber crecido principalmente en Nueva York, Jaar pareciera que se reconoce cada vez más como chileno. En marzo lanzó un nuevo Lp, Cenizas, que responde perfectamente a lo que se espera de un artista de su talla. Bajo su alias Against All Logic (A.A.L) se mueve más atrevida y experimental. Aplauso merece el set de 50 minutos que grabó para NTS. https://soundcloud.com/otherpeoplerecords

Fake Rolex

El artista nacional Sebastián Díaz (Mucho Sueño) creó en 2007 el colectivo y canal de podcast Fake Rolex junto a Mariano Wood, Raimundo Soto y Matías Olea, a cargo del trabajo visual. Lo que partió como un espacio para mostrar trabajos de diversos artistas, hoy es una comunidad global, un espacio sonoro de reunión para representantes de todas partes del mundo. https://soundcloud.com/fakerolexxx

Shanti Celeste

Nacida en Chile pero viviendo desde los 12 en Inglaterra, Shanti Celeste (¡su verdadero nombre!) apenas bordea los 30 años, pasa los veranos entre El Manzano y Papudo, tiene un sello llamado Peach Records y es una Dj muy, pero muy, importante. Siempre en la música electrónica existe esa fantasía del “Dj más grande del mundo”, pero podríamos decir que los que se anotan un Essencial Mix para BBC Radio 1 lo son. Esas son las grandes ligas, Shanti Celeste la hizo. https://soundcloud.com/shanticeleste