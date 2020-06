Changan CS15: libertad post pandemia

Se trata de la renovación del CS15, que hizo su estreno en suelo nacional hace 4 años. Un período en que el accesible modelo se convirtió en un superventas para la marca, y ahora promete ser más vanguardistas, con más tecnología, equipamiento y confort, unido a un diseño diferenciador.

La nueva generación del CS15 cuenta con un motor BlueCore de 1.5 litro, de 16 válvulas y 4 cilindros VVT para una potencia de 100 caballos de fuerza, con torque de 145 Nm. Trabaja asociado a una nueva caja automática tipo DCT Sport/Tiptronic y una manual de 5 velocidades de última generación. La tecnología BlueCore permite obtener motores potentes, silenciosos y limpios que cumplen con la norma de emisiones Euro 6. Su consumo, según el 3CV, alcanza en carretera de 17,7 km/l en su versión mecánica y 16,4 km/l en la automática.

El modelo evoluciona para integrar, según versión, llantas aro 16(R16) o bitono aro 17 (R17), luces día tipo LED, barras de techo, espejos y manillas color carrocería, parachoque bicolor, molduras de protección color Negro, antena tipo aleta tiburón, spoiler trasero color carrocería, luz de freno LED, neblineros traseros y techo eléctrico corredizo, entre otros.

Las nuevas línea de diseño y tecnología también se pueden apreciar en su interior, en equipamiento incluye: sistema de control de aire y temperatura; radio con bluetooth y conexión USB; EasyConnection para sistema Andorid e IOS; pantalla touch de 7 pulgadas; alzavidrios eléctricos delanteros y traseros; alzavidrio conductor con “Autodown”; cierre centralizado; bloqueo de apertura de ventanas; filtro de polen; 4 parlantes; tacómetro y computador abordo digital; volante regulable en altura y con control de radio; asiento del conductor regulable en 6 direcciones; respaldos de los, cinturones de seguridad ALR de 3 puntas, entre otros. Las versiones más equipadas incluyen Sunroof, asientos en ecocuero y volante forrado en ecocuero.

En seguridad el New CS15 no se queda atrás, dependiendo de la versión el modelo tendrá hasta 4 airbags; alarma de cinturones desabrochados; aviso de puertas y maleta abiertas; columna de dirección colapsable con absorción de energía; sistema de anclaje de sillas de bebé “ISOFIX”; cierre automático de puertas al no ingresar al vehículo antes de los 60 segundos; inmovilizador antirrobo; cámara y sensores de estacionamiento traseros; frenos con sistema antibloqueo (ABS); distribución electrónica (EBD); control de estabilidad (ESC); asistencia de frenado de emergencia (BAS); sistema de asistencia en ascenso o ayuda de partida en pendiente (HHC); monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), sensor automático de luces, control de tracción (TCS), entre otros.

“El New CS15 contará con un renovado diseño exterior e interior y más equipamiento en tecnología y seguridad versus el modelo anterior, donde destaca su cámara y sensor de retroceso, control crucero y volante multifunción, entre otros. Lo que lo convierte en un modelo versátil y seguro, con el equipamiento y performance que esperamos supere las expectativas de nuestros clientes”, señaló Christian Jaramillo, Gerente de Changan Chile.

El Changan New CS15 estará disponible en Chile en tres versiones en toda la red DercoCenter a un precio desde $7.990.000 que incluye bono marca de $500.000 y bono Amicar de $500.000. Como todos los vehículos de Changan, cuenta con una extensa garantía de 4 años o 100.000 km.